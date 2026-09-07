Barszcz Sosnowskiego w Bieszczadach wciąż groźny. Posłowie pytają ministerstwo o pieniądze i plany

Posłowie zarzucają ministerstwu brak skutecznych i skoordynowanych działań, mimo wieloletniej wiedzy o problemie w regionie.

W interpelacji padają pytania o konkretne środki finansowe przeznaczone na zwalczanie inwazyjnej rośliny w latach 2026-2027.

Parlamentarzyści domagają się również wyjaśnień, czy powiat bieszczadzki został ostatecznie wybrany do testowania nowych metod walki z barszczem Sosnowskiego.

Wieloletni problem bez rozwiązania. Posłowie pytają o przyczyny braku działań

Posłowie Bartosz Romowicz i Marek Rząsa w interpelacji skierowanej do ministry klimatu i środowiska alarmują w sprawie braku postępów w walce z barszczem Sosnowskiego w powiecie bieszczadzkim. Jak wskazują, problem jest znany od lat, a mimo to mieszkańcy wciąż nie otrzymali odpowiedzi na kluczowe pytanie: kiedy i w jaki sposób zagrożenie zostanie realnie ograniczone.

W dokumencie podkreślono, że barszcz Sosnowskiego to nie tylko problem środowiskowy, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla zdrowia ludzi, w tym licznych turystów odwiedzających region. Zdaniem posłów, dotychczasowe informowanie o przepisach czy potencjalnych źródłach finansowania nie przekłada się na konkretne działania w terenie.

Pieniądze i konkretne plany na lata 2026-2027. Czego domagają się parlamentarzyści?

W interpelacji zawarto serię szczegółowych pytań dotyczących najbliższej przyszłości. Posłowie chcą wiedzy, jakie konkretne działania ministerstwo zamierza podjąć lub zainicjować w latach 2026 i 2027, aby zwalczyć groźną roślinę w powiecie bieszczadzkim. Podkreślają, że nie chodzi im o ogólne wskazówki dla samorządów, lecz o szczegółowy harmonogram, wskazanie odpowiedzialnych podmiotów i terminów rozpoczęcia prac.

Kluczową kwestią poruszoną w piśmie jest finansowanie. Parlamentarzyści pytają, czy na walkę z barszczem Sosnowskiego w tym regionie zostały zabezpieczone konkretne środki finansowe. Domagają się informacji o ich wysokości, źródle oraz o tym, kto i kiedy będzie mógł z nich skorzystać.

Co z testowaniem nowych metod? Posłowie oczekują oceny dotychczasowych działań

Posłowie przypominają o wcześniejszych deklaracjach, według których powiat bieszczadzki był brany pod uwagę jako teren do testowania nowych metod zwalczania inwazyjnych gatunków. Pytają, czy ostatecznie go wybrano, a jeśli tak – kiedy rozpoczną się działania. W przypadku odpowiedzi negatywnej, domagają się wyjaśnienia, jakie kryteria o tym zdecydowały.

Autorzy interpelacji chcą również wiedzieć, czy ministerstwo uznaje dotychczasowe działania za skuteczne. Jeśli tak, oczekują przedstawienia konkretnych danych, które by to potwierdzały, m.in. dotyczących powierzchni objętej zwalczaniem. Pytają również, jakie kroki zostaną podjęte, by zapewnić skuteczną koordynację działań między wieloma instytucjami odpowiedzialnymi za rozwiązanie problemu.