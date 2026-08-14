Gdzie nad wodę w Rzeszowie? Szybki reset do 30 minut jazdy autem z centrum miasta

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Rzeszowa. Te lokalizacje są tak blisko, że możesz tam wyskoczyć nawet na szybki reset po pracy albo mając jeszcze jakieś plany na dany dzień.

Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie (Żwirownia). Miejska oaza relaksu dostępna niemal pod nosem – dojedziesz tu w około 10 minut , pokonując dystans zaledwie około 3 km . Sezon kąpielowy trwa do 13 września , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Na plażowiczów czeka szeroka, piaszczysta plaża, nowoczesny plac zabaw ze ścianką wspinaczkową, boisko do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego, gdzie bez problemu wypożyczysz kajak czy rower wodny.

Miejska oaza relaksu dostępna niemal pod nosem – dojedziesz tu w , pokonując dystans zaledwie . Sezon kąpielowy trwa , a Na plażowiczów czeka szeroka, piaszczysta plaża, nowoczesny plac zabaw ze ścianką wspinaczkową, boisko do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego, gdzie bez problemu wypożyczysz kajak czy rower wodny. Kąpielisko Czarna Sędziszowska. Słynne podkarpackie „Lazurowe Wybrzeże” to absolutny hit – dojazd zajmie Ci około 25 minut (dystans to około 25 km). Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00. Miejsce urzeka niesamowitym, błękitnym kolorem wody oraz malowniczym położeniem wśród sosnowych lasów. Na miejscu znajdziesz doskonale zaopatrzoną strefę gastronomiczną z ciepłymi daniami, lodami i zimnymi napojami – idealny przepis na tropikalny weekend.

Wakacyjny klimat w godzinę: Rajskie plaże, wodne tory i tyrolki

Szykujesz się na całodniowe plażowanie? Te fantastyczne kąpieliska oddalone są o niecałą godzinę spokojnej jazdy autem od Rzeszowa i gwarantują niesamowity, wakacyjny klimat.

Zalew Floryda (Leżajsk). Ten urokliwy zbiornik otworzy przed Tobą swoje bramy po około 35 minutach jazdy (dystans około 45 km ). Sezon kąpielowy trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To prawdziwy raj dla aktywnych – na miejscu czeka darmowy wodny tor przeszkód, strefa gastronomiczna oraz bezpieczne, wydzielone strefy do pływania. Dzika przyroda i otoczenie lasów Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu tworzą unikalne warunki do głębokiego wypoczynku.

Ten urokliwy zbiornik otworzy przed Tobą swoje bramy po jazdy (dystans ). Sezon kąpielowy trwa , a To prawdziwy raj dla aktywnych – na miejscu czeka darmowy wodny tor przeszkód, strefa gastronomiczna oraz bezpieczne, wydzielone strefy do pływania. Dzika przyroda i otoczenie lasów Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu tworzą unikalne warunki do głębokiego wypoczynku. Kąpielisko Gniewczyna Łańcucka. Nowoczesny Kompleks Wodno-Rekreacyjny, do którego dotrzesz w około 35 minut (około 45 km drogi). Sezon trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00. Obiekt kusi piaszczystą plażą, molo z wieżą widokową, wypożyczalnią desek SUP, a także nowoczesnym zapleczem gastronomicznym, sanitarnym i wspaniałym placem zabaw dla najmłodszych.

Nowoczesny Kompleks Wodno-Rekreacyjny, do którego dotrzesz w (około drogi). Sezon trwa , a Obiekt kusi piaszczystą plażą, molo z wieżą widokową, wypożyczalnią desek SUP, a także nowoczesnym zapleczem gastronomicznym, sanitarnym i wspaniałym placem zabaw dla najmłodszych. Czyste - Grodzisko Dolne. Spokojne, sosnowe otoczenie i wyjątkowo czysta woda czekają na Ciebie w odległości około 45 km , co przekłada się na około 40 minut podróży. Sezon kąpielowy trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00. Na miejscu odpoczniesz na piaszczysto-trawiastej plaży z drewnianym molo, skorzystasz z boiska do siatkówki oraz zorganizujesz klimatycznego grilla w wyznaczonej strefie piknikowej.

Spokojne, sosnowe otoczenie i wyjątkowo czysta woda czekają na Ciebie w odległości , co przekłada się na podróży. Sezon kąpielowy trwa , a Na miejscu odpoczniesz na piaszczysto-trawiastej plaży z drewnianym molo, skorzystasz z boiska do siatkówki oraz zorganizujesz klimatycznego grilla w wyznaczonej strefie piknikowej. Kąpielisko Łopuszka Mała. Położone malowniczo nad zalewem kąpielisko osiągniesz w około 40 minut (dystans około 42 km ). Sezon trwa do 31 sierpnia . Na miejscu ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku, 10:00-19:00 w soboty oraz 9:00-19:00 w niedziele. To świetny cel na rodzinny weekend – obok piaszczysto-trawiastej plaży i wypożyczalni rowerków wodnych znajdziesz kultowy kukurydziany labirynt, przejeżdżającą w pobliżu kolejkę wąskotorową oraz klimatyczny Zajazd Ranczo.

Położone malowniczo nad zalewem kąpielisko osiągniesz w (dystans ). Sezon trwa . Na miejscu To świetny cel na rodzinny weekend – obok piaszczysto-trawiastej plaży i wypożyczalni rowerków wodnych znajdziesz kultowy kukurydziany labirynt, przejeżdżającą w pobliżu kolejkę wąskotorową oraz klimatyczny Zajazd Ranczo. Kąpielisko Podwolina (Nisko). Kompleks rekreacyjny, który zapiera dech w piersiach bogactwem atrakcji, oddalony jest o około 45 minut drogi ( około 62 km za pośrednictwem szybkiej trasy S19). Sezon zaplanowano do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Czekają tu na Ciebie dwie wyspy połączone mostkiem, 20-metrowa wieża widokowa ze zjazdem tyrolkowym bezpośrednio nad wodą, park linowy, pumptrack oraz doskonałe zaplecze z przebieralniami i prysznicami.

Kompleks rekreacyjny, który zapiera dech w piersiach bogactwem atrakcji, oddalony jest o drogi ( za pośrednictwem szybkiej trasy S19). Sezon zaplanowano , a Czekają tu na Ciebie dwie wyspy połączone mostkiem, 20-metrowa wieża widokowa ze zjazdem tyrolkowym bezpośrednio nad wodą, park linowy, pumptrack oraz doskonałe zaplecze z przebieralniami i prysznicami. Kąpielisko Miejskie ZEK Radymno. Wygodna trasa autostradą A4 doprowadzi Cię tutaj w około 50 minut , pokonując dystans około 73 km . Sezon kąpielowy trwa do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-19:00. Czysta woda dawnego wyrobiska żwirowego, szeroka piaszczysta plaża, plac zabaw z mini-tyrolką, boiska sportowe oraz bezpłatny parking tuż przy kompleksie sprawiają, że to kapitalna opcja na całodniowy wypad.

Wygodna trasa autostradą A4 doprowadzi Cię tutaj w , pokonując dystans . Sezon kąpielowy trwa , a Czysta woda dawnego wyrobiska żwirowego, szeroka piaszczysta plaża, plac zabaw z mini-tyrolką, boiska sportowe oraz bezpłatny parking tuż przy kompleksie sprawiają, że to kapitalna opcja na całodniowy wypad. Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie. Zanurzona w pachnących żywicą lasach Radawa to legenda Podkarpacia – dojedziesz tu autostradą A4 w około 55 minut (dystans około 77 km). Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Wyjątkowy mikroklimat rzeki Lubaczówki, strzeżony zalew z piaszczystą plażą i molo, bogata infrastruktura gastronomiczna oraz możliwość rozpalenia ogniska gwarantują pełne naładowanie baterii.

Zanim odpalisz silnik: Dwie zasady udanego wypadu

Zanim wrzucicie ręczniki do bagażnika i odpalicie silnik, zerknijcie na mapę natężenia ruchu – rzeszowskie wylotówki, zwłaszcza w kierunku autostrady A4, drogi ekspresowej S19 czy tras krajowych, potrafią się mocno zakorkować. Pamiętajcie, że w godzinach szczytu oraz podczas weekendowych upałów czas dojazdu do plaży może się znacznie wydłużyć.

Aby Wasz błyskawiczny reset nie zamienił się w nerwówkę, zaplanujcie podróż nieco wcześniej. Na miejscu zawsze przestrzegajcie złotej zasady i uważnie obserwujcie kolor flagi: biała oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem ratowników, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

To najlepsze miejsce do życia według AI