W Połomi doszło do nocnego zdarzenia z udziałem Volkswagena
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę w nocy w miejscowości Połomia. Dyżurny strzyżowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem osobowego Volkswagena. Na miejsce od razu skierowano policjantów oraz służby ratunkowe.
35-latka straciła panowanie nad autem i uderzyła w drzewo
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 35-letnia kierująca najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał z drogi w zarośla, a następnie uderzył w drzewo. W tym zdarzeniu kobieta nie doznała żadnych obrażeń.
Badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu
Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 35-latka miała w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Zabezpieczony został także pojazd, którym się poruszała.
Polecany artykuł:
Sąd zdecyduje o dalszym losie mieszkanki powiatu strzyżowskiego
O dalszym losie kobiety zdecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grożą jej dotkliwe konsekwencje finansowe oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa będzie miała więc swój dalszy ciąg poza drogą.
Policjanci przypominają o zasadzie po alkoholu
Policjanci przypominają, że nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zasada jest prosta: piłeś - nie jedź! Ten apel wraca przy każdej podobnej interwencji i tym razem również wybrzmiewa bardzo wyraźnie.
Co zrobić, gdy podejrzewamy, że kierowca jest pod wpływem alkoholu?
W takiej sytuacji najważniejsze jest własne bezpieczeństwo i szybkie powiadomienie służb. Nie trzeba samodzielnie zatrzymywać auta ani podejmować ryzykownej interwencji.
- Nie wsiadaj do samochodu - jeśli masz wątpliwości co do stanu kierowcy, zrezygnuj z jazdy i poszukaj innego transportu. Lepiej opóźnić wyjazd niż narażać siebie i innych.
- Reaguj spokojnie - gdy to możliwe, spróbuj przekonać kierowcę, by oddał kluczyki i nie ruszał w trasę. Warto poprosić o pomoc inne trzeźwe osoby z otoczenia.
- Zadzwoń pod 112 - jeśli kierowca mimo wszystko odjechał albo stwarza zagrożenie, przekaż dyspozytorowi jak najwięcej szczegółów: markę auta, kolor, kierunek jazdy i miejsce, w którym był widziany.
- Nie podejmuj pościgu - obserwuj tylko na tyle, na ile jest to bezpieczne. Nie próbuj blokować drogi, wyprzedzać ani zatrzymywać pojazdu na własną rękę.
- Po zdarzeniu zadbaj o miejsce - jeśli doszło do kolizji lub wypadku, w pierwszej kolejności oceń zagrożenie, wezwij pomoc i czekaj na służby. Do osoby poszkodowanej podchodź tylko wtedy, gdy nie narażasz siebie.
Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI