26-latek z Ropczyc znęcał się nad rodziną i groził prokuratorowi. "Spotkamy się na ulicy"

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Ropczycach nadzorują postępowanie, które toczy się przeciwko 26-letniemu mieszkańcowi tego miasta, Robertowi Ż. Wszystko zaczęło się 21 października od interwencji wezwanych na miejsce funkcjonariuszy policji. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który zaczepiał dzieci i wrzucił rzeczy należące do jednego z nich do rzeki. W trakcie policyjnych działań 26-latek zachowywał się bardzo agresywnie, wyzywał mundurowych oraz groził im śmiercią.

W toku prowadzonych czynności wyszło na jaw, że w okresach od 2025 roku do 8 lutego 2026 roku, a także od 10 czerwca 2026 roku do 21 października 2026 roku, zatrzymany mężczyzna miał psychicznie znęcać się nad członkami własnej rodziny.

- Podejrzany regularnie wszczynał awantury domowe, niszczył sprzęty oraz groził najbliższym uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia – informuje prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie - Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów popełnienia przestępstw z art. 207 § 1 k.k. (znęcanie się), art. 190 § 1 k.k. (groźby karalne) oraz art. 226 § 1 k.k. (znieważenie funkcjonariusza publicznego). Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień – dodaje rzecznik.

Wobec 26-latka zastosowano 23 października 2026 roku wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokurator objął go policyjnym dozorem, nakazał mu wyprowadzkę ze wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazał kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych osób. Jak się okazało, podejrzany złamał nałożone na niego zakazy zaledwie pięć godzin po wyjściu z prokuratury.

- Powrócił do miejsca zamieszkania rodziny, gdzie wywołał kolejną awanturę, rzucał metalową ławką i uszkodził bramę. Następnie udał się do innego mieszkania na terenie miasta, gdzie usiłował wymusić na znajomym mężczyźnie zakup alkoholu, dobijając się do drzwi i grożąc mu pozbawieniem życia (czyn kwalifikowany z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k.) – przekazuje prok. Ciechanowski.

Ropczyce. Ponowne zatrzymanie i tymczasowy areszt dla agresywnego 26-latka

W związku z tymi wydarzeniami prokurator wydał nakaz ponownego zatrzymania agresora, co zostało zrealizowane 27 października 2026 roku.

„Podczas wykonywania czynności procesowych w Prokuraturze Rejonowej w Ropczycach w dniu 28 października 2026 roku, podejrzany kierował niedookreślone pogróżki pod adresem prokuratora m. in. »spotkamy się na ulicy« oraz funkcjonariuszy policji realizujących doprowadzenie. Agresywne i prowokacyjne zachowanie, połączone z wyzwiskami oraz pogróżkami wobec prokuratora, mężczyzna kontynuował również następnego dnia w trakcie posiedzenia przed Sądem” – relacjonuje prokurator Ciechanowski.

Śledczy zdecydowali się złożyć do sądu wniosek o odizolowanie 26-latka. Sąd Rejonowy w Ropczycach przychylił się do tej prośby 29 października 2026 roku i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Robert Ż. ma już na swoim koncie wyroki za przestępstwa przeciwko mieniu określone w art. 278 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. Za czyny, o które jest obecnie oskarżany, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.