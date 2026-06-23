22-letnia kobieta ofiarą nożownika na parkingu w Krośnie. Kilkanaście ciosów

Brutalny incydent z użyciem noża na parkingu w Krośnie.

Moment pęknięcia ostrza w trakcie zadawania ciosów prawdopodobnie ocalił życie kobiety, chociaż agresor nie przerwał napaści.

Odkryj szokujące kulisy tego zdarzenia. Jakie konsekwencje prawne czekają podejrzanego.

Przerażające wydarzenia miały miejsce na jednym z parkingów w Krośnie na Podkarpaciu. Według informacji przekazanych przez śledczych, 27-letni napastnik miał ugodzić 22-letnią ofiarę kilkanaście razy, zanim złamało się ostrze noża.

Tragedia rozegrała się 21 czerwca 2026 roku przy ulicy Legionów w Krośnie. Krośnieńska Prokuratura Okręgowa poinformowała o zarzucie usiłowania zabójstwa wobec 27-latka. Z materiałów zgromadzonych w śledztwie wynika, że podejrzany, mając na celu bezpośrednie odebranie życia, zadał ofierze kilkanaście ciosów kuchennym nożem, którego ostrze miało długość 11,5 centymetra. Ciosy kierowane były w okolice głowy oraz przedramiona 22-latki. O dalszym przebiegu zdarzenia zadecydował jeden szczegół. W trakcie brutalnej napaści pękło ostrze noża, co uniemożliwiło sprawcy kontynuowanie napaści z dotychczasową siłą. Nie powstrzymało to jednak jego agresji. Jak ustalili śledczy, w tym momencie mężczyzna zaczął zadawać ciosy złamaną rękojeścią, doprowadzając do złamania nosa u kobiety. Wcześniejsze pchnięcia spowodowały u niej również rany kłute przedramion a także obrażenia cięte na policzku i skroni.

Z medycznego punktu widzenia stwierdzone obrażenia zostały sklasyfikowane jako naruszenie funkcji narządów ciała na okres nieprzekraczający siedmiu dni.

Jak ustalono w toku śledztwa pokrzywdzona z napastnikiem znali się przed zdarzeniem. Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia – informuje dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowe w Krośnie.

Krosno. Jakie konsekwencje prawne czekają napastnika?

Mężczyzna w wieku 27 lat, pochodzący z powiatu jasielskiego, przyznał się do winy w prokuraturze i przedstawił swoją wersję wydarzeń. 22 czerwca 2026 roku prokurator z Prokuratury Rejonowej w Krośnie postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia kobiety.

Kolejnego dnia, 23 czerwca 2026 roku, krośnieńska prokuratura rejonowa złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Krośnie o zastosowanie wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Za popełniony czyn 27-latkowi grozi minimum 10 lat więzienia, a nawet wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Postępowanie przygotowawcze jest w toku i ze względu na dobro śledztwa, organy ścigania nie ujawniają dodatkowych informacji na tym etapie.