17-letni Dominik zajął się ogniem. Ktoś polał go benzyną?! "Myśleli, że to woda". Chłopak nie żyje

Dramat podczas rozpalania ogniska. Nie żyje 17-latek z Ustrobnej

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 20 czerwca 2026 roku w miejscowości Ustrobna koło Krosna. Na prywatnej posesji odbywała się impreza urodzinowa 15-latki. W gronie świętujących znalazł się m.in. 17-letni Dominik, który spędzał czas przy rozpalonym ognisku. Okoliczności tej tragedii są wciąż badane przez służby. Wiadomo, że około godziny 21:00 chłopak doznał rozległych oparzeń całego ciała. Natychmiast przetransportowano go do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 1 lipca 2026 r. stwierdzono jego zgon.

Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika, że do wypadku mogło dojść przez nieostrożność. Ubranie nastolatka miało się zapalić, gdy ten podszedł zbyt blisko paleniska. Jego znajomi, w przypływie paniki, chcieli ugasić płonącego 17-latka, ale przez przypadek mieli użyć do tego benzyny zamiast wody. Osoba pragnąca zachować anonimowość relacjonuje, że uczestnicy ogniska są zszokowani tym, co zaszło i że omyłkowo oblali kolegę substancją łatwopalną.

Dziennik "Fakt" podaje z kolei, że na imprezie obecnych było około dziesięciu nastolatków. Według relacji gazety pojemnik, po który sięgnęli w celu uratowania Dominika, stał w pobliskim garażu. Ktoś w nerwach i pośpiechu chwycił za niego, myśląc, że wewnątrz jest woda. Ciecz najprawdopodobniej tylko powiększyła ogień. Należy jednak zaznaczyć, że są to wciąż tylko hipotezy. Ze względu na trwające śledztwo prokuratura na obecnym etapie odmawia komentarza.

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Prokuratorskie śledztwo jest dopiero w fazie początkowej. Kluczem do wyjaśnienia sprawy będzie odtworzenie minuty po minucie całego zdarzenia na podstawie przesłuchań świadków obecnych na imprezie. Z dotychczasowych doniesień wynika, że dramat miał miejsce akurat w momencie, gdy dorośli wyszli z domu po zakupy. Policjanci nie potwierdzili jeszcze, czy 17-latek faktycznie został omyłkowo oblany paliwem przez znajomych, czy sam miał kontakt z niebezpieczną cieczą.

Ostatnie pożegnanie Dominika zaplanowano na 9 lipca 2026 roku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 11:00 w kościele pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej. Rodzina we wzruszających słowach żegna zmarłego, wspominając ukochanego syna, brata i wnuka.

Hołd tragicznie zmarłemu nastolatkowi oddała także jego szkoła – Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Społeczność szkolna złożyła głębokie wyrazy współczucia bliskim, dodając, że Dominik na zawsze pozostanie w ich pamięci, a jego śmierć wywołała ogromny smutek i żal.

Do czasu publikacji tego artykułu policyjno-prokuratorskie dochodzenie pozostaje w toku.