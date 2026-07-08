Wyniki matur 2026 Rzeszów. Jak poradzili sobie uczniowie z Rzeszowa?

Wyniki matur Rzeszów. Zdawalność i ogólne statystyki

Zastanawiasz się, jak poszło innym i czy Twój wynik wpisuje się w średnią? Z oficjalnych danych wynika, że do wszystkich obowiązkowych egzaminów w Rzeszowie przystąpiło dokładnie 3814 uczniów. Egzamin dojrzałości z powodzeniem zdało 87,28% z nich, co oznacza, że zdecydowana większość zdobyła wymarzone świadectwa i może już planować studia.

Analizując wyniki matur w Rzeszowie, warto zacząć od przedmiotów obowiązkowych. Zdecydowanie najwyższe wyniki odnotowano na egzaminie z języka obcego. Sprawdź szczegółowe dane dotyczące średnich wyników oraz liczby zdających z trzech podstawowych przedmiotów:

Język angielski: egzamin pisało 3805 osób. Średni wynik to 80,86%, a próg zdawalności przekroczyło 95,70% zdających.

egzamin pisało 3805 osób. Średni wynik to 80,86%, a próg zdawalności przekroczyło 95,70% zdających. Matematyka: do egzaminu podeszło 3825 uczniów, którzy uzyskali średnio 65,40%, ze zdawalnością na poziomie 91,01%.

do egzaminu podeszło 3825 uczniów, którzy uzyskali średnio 65,40%, ze zdawalnością na poziomie 91,01%. Język polski: z tym przedmiotem zmierzyły się 3824 osoby. Średni wynik ukształtował się na poziomie 60,07%, przy zdawalności wynoszącej 96,12%.

81

Jakie wyniki matur 2026 Rzeszów osiągnął na poziomie rozszerzonym?

Egzaminy na poziomie rozszerzonym mają decydujące znaczenie podczas rekrutacji. Wymagają one dodatkowego przygotowania, a progi punktowe na oblegane kierunki bywają bardzo wysokie. Jeśli Ty również aplikujesz na prestiżową uczelnię, wyniki matur (Rzeszów) z poszczególnych rozszerzeń pozwolą Ci oszacować swoje szanse na tle rówieśników.

Podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem wśród rzeszowskich maturzystów cieszył się język angielski. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło 2901 osób, a średni wynik w tej grupie wyniósł 69,89%. Jak wyglądała frekwencja i punktacja z innych chętnie wybieranych przedmiotów?

Matematyka: wybrało ją 1290 uczniów, a średni wynik to 38,36%.

wybrało ją 1290 uczniów, a średni wynik to 38,36%. Geografia: z tym przedmiotem zmierzyło się 917 osób, uzyskując średnio 43,29%.

z tym przedmiotem zmierzyło się 917 osób, uzyskując średnio 43,29%. Biologia: egzamin pisało 873 maturzystów, ze średnim wynikiem 47,51%.

egzamin pisało 873 maturzystów, ze średnim wynikiem 47,51%. Język polski: na to rozszerzenie zdecydowało się 699 osób, kończąc egzamin ze średnią 51,03%.

na to rozszerzenie zdecydowało się 699 osób, kończąc egzamin ze średnią 51,03%. Chemia: przystąpiły do niej 503 osoby, a uzyskana średnia to 50,76%.

przystąpiły do niej 503 osoby, a uzyskana średnia to 50,76%. Fizyka: zdawało ją 307 osób, osiągając średni wynik 40,42%.

Powyższe dane to dobry punkt odniesienia. Pozwalają sprawdzić, z jak trudną konkurencją mierzysz się na danym kierunku studiów. Pamiętaj, że ostateczne decyzje rekrutacyjne uczelni zależą nie tylko od samych średnich, ale też od konkretnych przeliczników punktowych na wybranych wydziałach.