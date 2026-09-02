14-latek rzucił się w płomienie na Podkarpaciu. Uratował starszego mężczyznę

Pożar w Lubatowej. 14-latek ruszył na pomoc

Wyjątkowym męstwem popisał się Kacper Turek, czternastolatek mieszkający w podkarpackiej Lubatowej. Młody chłopak nie wahał się ani przez moment i ruszył na ratunek mężczyźnie uwięzionemu w płonącym domu.

Dramatyczna sytuacja miała miejsce w czwartek, 27 sierpnia, kiedy ogień strawił jeden z budynków mieszkalnych w Lubatowej. Właśnie wtedy Kacper jechał samochodem ze swoim ojcem, wracając z zakupów. Jego uwagę natychmiast przykuły języki ognia buchające z okien.

Nastolatek działał błyskawicznie. Mając świadomość, że w środku może ktoś przebywać, natychmiast wyskoczył z auta i pobiegł ratować poszkodowanego. Wszedł w gęsty dym, odnalazł w środku pana Ryszarda i bezpiecznie ewakuował go na zewnątrz, chroniąc przed tragicznymi skutkami pożaru.

Kacper Turek z nagrodą. Władze dziękują 14-latkowi

Ten niezwykły akt odwagi nie przeszedł niezauważony. Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój, oraz jego zastępca Stanisław Zając zaprosili Kacpra i jego rodziców na specjalne spotkanie, by osobiście pogratulować mu bohaterskiej postawy. Młody mieszkaniec Lubatowej odebrał statuetkę oraz list z podziękowaniami, które mają stanowić dowód ogromnego uznania za jego bezinteresowność i chęć pomocy bliźniemu.

W trakcie uroczystego spotkania zwrócono uwagę na fakt, że działanie Kacpra dowodzi niesamowitej dojrzałości i odpowiedzialności, co u tak młodego człowieka zasługuje na szczególny podziw.

Teraz przed Kacprem nowe wyzwania. Od września zaczął on naukę w krośnieńskim Zespole Szkół Mechanicznych, gdzie zdobywa wiedzę w zawodzie technika pojazdów samochodowych.

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