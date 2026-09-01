Zrzuty szczepionki z samolotów na Podkarpaciu. Służby ostrzegają

Województwo podkarpackie w terminie od 3 do 12 września 2026 roku obejmie masowa operacja sczepienia lisów, która polega na rozrzucaniu preparatów z powietrza oraz ich ręcznym wykładaniu.

Służby weterynaryjne stanowczo odradzają zbliżanie się do kapsułek, ponieważ lisy wyczuwają ludzki zapach i całkowicie ignorują taką przynętę .

. Każdy fizyczny kontakt z substancją wymusza natychmiastowe umycie skóry wodą z mydłem oraz wizytę u lekarza, natomiast czworonogi domowe muszą pozostać w zamknięciu do dwóch tygodni po zakończeniu działań.

Pomiędzy 3 a 12 września 2026 roku zaplanowano szeroko zakrojone działania profilaktyczne przeciwko wściekliźnie. Specjalistyczne kapsułki będą dystrybuowane drogą lotniczą, choć z pominięciem obszarów gęsto zabudowanych oraz zbiorników wodnych, a w pobliżu ludzkich osiedli pracownicy rozłożą je ręcznie. Gotowa przynęta charakteryzuje się bardzo intensywnym aromatem, a w jej wnętrzu ukryto blaszano-plastikowy pojemnik wypełniony płynną substancją uodparniającą, przeznaczoną stricte dla lisów rudych i jenotów.

Szczepienie lisów na Podkarpaciu. Weterynarz ostrzega

Władze weterynaryjne z Podkarpacia kategorycznie zabraniają podnoszenia leżących na ziemi pakietów. Jeżeli człowiek weźmie do rąk preparat, dzikie zwierzę z pewnością zignoruje taką szczepionkę.

Gdyby doszło do przypadkowego dotknięcia specyfiku, skażony obszar trzeba błyskawicznie oczyścić wodą z mydłem. Należy pamiętać, że bezpośrednia styczność ze środkiem medycznym ukrytym w pakiecie zawsze wymaga pilnej konsultacji lekarskiej.

Równie mocno trzeba pilnować inwentarza oraz domowych pupili. Eksperci zalecają, aby wszystkie zwierzęta mięsożerne izolować w zamkniętych pomieszczeniach podczas zrzutów, a także przez pełne czternaście dni po ich całkowitym zakończeniu.