Żółte alerty IMGW ostrzegają przed wiatrem. Zagrożenie w pięciu powiatach

Gdzie uderzy silny wiatr? Żółte alerty IMGW dla Podkarpacia

Aura w naszym kraju po raz kolejny pokazuje swoje groźniejsze oblicze. Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaprezentowali nowe ostrzeżenia meteorologiczne w związku z bardzo silnymi podmuchami. Wydano alerty pierwszego stopnia dla kilku wskazanych obszarów, co sygnalizuje realne ryzyko dla zdrowia i życia obywateli.

Jak wynika z najnowszego komunikatu IMGW, żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w województwie podkarpackim. Rejony bezpośrednio objęte alarmami to miasto Krosno oraz cztery powiaty: krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki. To właśnie tam synoptycy spodziewają się najpotężniejszych uderzeń żywiołu, które mogą wywoływać straty w infrastrukturze i stwarzać niebezpieczeństwo dla osób na zewnątrz.

Według prognoz na wspomnianych terenach pojawi się porywisty wiatr fenowy, rozwijający średnią prędkość w granicach 40 km/h. Co istotniejsze, pojedyncze porywy zdołają rozpędzić się nawet do około 70 km/h. Dominującymi kierunkami uderzeń powietrza będą południowy zachód i południe. Taki typ wiatru charakteryzuje się gwałtownością, co znacznie podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń.

Pogoda w Polsce. W jakich godzinach wichura uderzy najmocniej?

Ostrzeżenia przygotowane przez IMGW pozostaną ważne przez kilka środowych godzin. Oficjalne informacje służb meteorologicznych potwierdzają, że alerty obowiązują od godziny 10:00 i potrwają do 16:00. W wyznaczonym czasie osoby z zagrożonych powiatów powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni, zabezpieczyć wszelkie ruchome elementy na posesjach czy balkonach, a także zachować rozwagę za kierownicą. Podmuchy dochodzące do 70 km/h z łatwością uszkadzają gałęzie i naruszają mniej stabilne konstrukcje, w związku z czym ratownicy apelują o monitorowanie aktualnych prognoz i stosowanie się do oficjalnych poleceń.

Ostrzeżenia przed burzami i opadami deszczu

W środę i czwartek (6 i 7 maja) spodziewane są również burze i opady deszczu. Żółte alerty związane z tym zjawiskiem obowiązują w dwóch pasach naszego kraju. Na północy front rozciąga się od zachodniej granicy niemal po Suwałki, obejmując między innymi Szczecin, Koszalin, Słupsk, Trójmiasto, Elbląg i Olsztyn. Na tym terenie padać ma przede wszystkim w środę, 6 maja. Tego dnia obowiązuje również żółty alert burzowy w powiecie kłodzkim.

Dzień później burze mają wystąpić na południu kraju; w pasie od południowo-zachodniej Małopolski po północną część województwa lubelskiego, dotykając między innymi Podhale, Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów, Przemyśl, Lublin, Chełm, Tarnobrzeg oraz Zamość.

