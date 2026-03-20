Znaleziono mężczyznę z raną postrzałową. Nie udało się go uratować! Śledczy przekazali kluczową informację

Agnieszka Przystaś
2026-03-20 9:15

W czwartek, 19 marca, w podkarpackim Pogwizdowie doszło do wstrząsającego zdarzenia. Służby ratunkowe zostały pilnie wezwane do mężczyzny z raną postrzałową. Mimo błyskawicznej akcji medycznej, życia poszkodowanego nie udało się ocalić.

Policja na miejscu zbrodni

Autor: Super Express Policja na miejscu zbrodni / zdjęcie ilustracyjne
  • W miejscowości Pogwizdów w okolicach Łańcuta doszło do dramatycznych wydarzeń. Znaleziono mężczyznę z poważnymi obrażeniami od broni palnej.
  • Ratownicy medyczni od razu przystąpili do walki o życie poszkodowanego, jednak ich wysiłki okazały się daremne.
  • Funkcjonariusze wstępnie wykluczyli udział osób trzecich i prowadzą szczegółowe czynności wyjaśniające.

Z informacji przekazanych przez Polskie Radio Rzeszów wynika, że tragicznego odkrycia dokonano w czwartek, 19 marca. Krótko po godzinie 14:00 w podkarpackim Pogwizdowie natrafiono na ciężko rannego mężczyznę z obrażeniami postrzałowymi. Natychmiast wezwano odpowiednie służby ratunkowe.

Medycy błyskawicznie przystąpili do akcji reanimacyjnej, starając się za wszelką cenę uratować życie poszkodowanego. Niestety, obrażenia okazały się zbyt rozległe, w wyniku czego pacjent zmarł.

Mężczyzna z raną postrzałową pod Łańcutem. Śledczy zabrali głos

Dokładne okoliczności dramatu na Podkarpaciu są obecnie szczegółowo analizowane przez śledczych. W rozmowie z polskim Radiem Rzeszów podkomisarz Wojciech Gruca, pełniący funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, oświadczył, że funkcjonariusze nie stwierdzili bezpośredniego udziału osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.

Czynności na miejscu wypadku prowadzono pod ścisłym nadzorem prokuratora oraz grupy dochodzeniowo-śledczej. Przedstawiciele organów ścigania zapowiedzieli, że nie będą udzielać prasie żadnych dalszych szczegółów, co argumentują szacunkiem i troską o dobro najbliższej rodziny zmarłego.

Gdzie znaleźć wsparcie w kryzysie?

  • Darmowa linia wsparcia dla dzieci i nastolatków w kryzysie: 116 111
  • Darmowy telefon zaufania dedykowany osobom dorosłym: 116 123
  • Infolinia Rzecznika Praw Dziecka dla najmłodszych: 800 121 212
  • Pomoc psychologiczna dla osób zmagających się z trudną żałobą: 800 108 108
  • Program wsparcia dla osieroconych dzieci i młodzieży (Tumbo Pomaga): 800 111 123
  • Platforma internetowa ze wsparciem: pokonackryzys.pl
