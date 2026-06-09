To jego ciało wyłowiono z Jeziora Solińskiego. Nie żyje 23-letni mężczyzna

Tragiczny finał poszukiwań. Zidentyfikowano ciało wyłowione z Jeziora Solińskiego

Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny, którego zwłoki wydobyto z Jeziora Solińskiego 5 czerwca. Okazało się, że to 23-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego, poszukiwany od początku tego miesiąca. O jego zaginięciu poinformowała policję zaniepokojona rodzina. Do dramatycznego zdarzenia doszło 2 czerwca, kiedy to młody człowiek skoczył z korony zapory wodnej prosto w toń jeziora. Natychmiast po zgłoszeniu ruszyła zakrojona na szeroką skalę akcja, w którą zaangażowano ratowników i policję ze specjalistycznym sprzętem. 5 czerwca z dna zbiornika wyciągnięto ciało młodego mężczyzny. Początkowo jego tożsamość pozostawała zagadką, jednak ostatecznie potwierdzono, że to zaginiony 23-latek.

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Śledztwo w toku. Co z udziałem osób trzecich?

Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Śledztwo toczy się z artykułu 151 Kodeksu karnego, który dotyczy ewentualnej namowy lub pomocy w targnięciu się na własne życie. Śledczy zaznaczają, że taka kwalifikacja jest standardową procedurą w podobnych sprawach i nie przesądza o popełnieniu przestępstwa. Do tej pory przesłuchano świadków i rodzinę zmarłego, przeanalizowano nagrania z kamer monitoringu i zbadano miejsce znalezienia ciała.

– Zrealizowane do chwili obecnej czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków zdarzenia, przesłuchania członków rodziny zmarłego mężczyzny, oględziny nagrań monitoringu, oględziny zwłok na miejscu ich wydobycia z wody, nie wskazują, aby do śmierci mężczyzny miały przyczynić się osoby trzecie – informuje krosno112.pl prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym?

Jeśli mierzysz się z trudnościami, masz myśli samobójcze lub znasz kogoś, kto potrzebuje wsparcia, pamiętaj, że nie jesteś sam. Możesz skorzystać z darmowych, całodobowych linii pomocowych:

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 – Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 – Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia