Areszt dla kierowcy autokaru z Polski. Decyzja sądu w Miszkolcu

We wtorek, 18 sierpnia o godzinie 13:00 ruszyło posiedzenie węgierskiego sądu zlokalizowanego w Miszkolcu, w trakcie którego analizowano wniosek o nałożenie tymczasowego aresztu na mężczyznę kierującego pojazdem.

Po godzinie 15:00 poinformowano, że wymiar sprawiedliwości zdecydował o zatrzymaniu kierowcy na 30 dni.

Sąd rejonowy w Miszkolcu na wniosek prokuratury rejonowej podjął we wtorek decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec kierowcy polskiego autokaru wstępnie na okres jednego miesiąca - przekazał PAP Tamas Barko, rzecznik prasowy prokuratury regionu Borsod-Abauj-Zemplen.

Osoba prowadząca pojazd jest podejrzewana o dopuszczenie się zaniedbań, które w konsekwencji przyczyniły się do tragicznego zdarzenia pociągającego za sobą liczne ofiary. Węgierscy śledczy przesłuchali mężczyznę już w poniedziałek. Tamas Barko, pełniący funkcję rzecznika prasowego prokuratury głównej regionu Borsod-Abaúj-Zemplén informował, że kierowca nie przedstawił wtedy szczegółowych wyjaśnień dotyczących wypadku.

Zdjęcia pochodzące z miejsca katastrofy ukazują ogrom nieszczęścia, które miało miejsce 16 sierpnia na terenie Węgier:

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Wypadek autokaru wracającego z Medziugorie. 12 osób zginęło na Węgrzech

Do tragicznych wydarzeń doszło nocą z soboty na niedzielę, pomiędzy 15 a 16 sierpnia 2026 roku, w okolicach miejscowości Mezőkeresztes na wschodzie państwa węgierskiego. Autokar z polskimi tablicami rejestracyjnymi transportował uczestników pielgrzymki odbywających drogę powrotną z Medziugorie.

Konsekwencją tego koszmarnego zdarzenia była śmierć 12 pasażerów, podczas gdy kolejnych siedem osób doznało poważnych uszkodzeń ciała. Węgierskie służby ratownicze i policyjne spędziły wiele godzin na zabezpieczaniu terenu i rekonstrukcji zdarzeń.

Wstępne ekspertyzy węgierskich organów ścigania sugerują, że do tragedii mogło dojść w wyniku zaśnięcia osoby prowadzącej autokar. To właśnie ten czynnik, polegający na utracie panowania nad kierownicą, miał być kluczową przyczyną dramatu.

Dalsze dochodzenie ma na celu naświetlenie wszystkich szczegółów tej tragedii, uwzględniając dokładny rozwój sytuacji na drodze oraz to, jak kierowca zachowywał się na chwilę przed rozbiciem pojazdu. Finalne wnioski będą uzależnione od postępów w śledztwie i zebranych dowodów przez tamtejsze organy.