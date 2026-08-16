Wypadek autokaru pochłonął 12 ofiar. Gmina Lubenia i władze Gdańska odwołują huczne obchody

Wypadek na węgierskiej autostradzie M3. Nie żyją polscy pielgrzymi wracający z Medjugorie

Węgierski premier Peter Magyar jako pierwszy przekazał opinii publicznej informacje o nocnym dramacie z 15 na 16 sierpnia za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Komunikat wydany przez miejscową policję precyzuje, że autokar transportujący polskich wiernych poruszał się w stronę wschodniego miasta Nyiregyhaza. Dramatyczne zdarzenie miało miejsce na autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezokeresztes około godziny pierwszej w nocy.

Dokładne przyczyny tej tragedii wciąż pozostają w sferze badań śledczych, jednak wiadomo, że maszyna nagle zjechała ze swojego pasa ruchu, wylądowała w przydrożnym rowie i przewróciła się na bok. Wstępne hipotezy węgierskich służb pracujących na miejscu zakładają, że kierowca autokaru mógł po prostu zasnąć za kierownicą.

Pojazdem podróżowało łącznie 59 osób, w tym 57 pasażerów oraz dwuosobowa załoga. W wyniku doznanych obrażeń 12 uczestników wyjazdu zginęło bezpośrednio na miejscu katastrofy, a około 10 kolejnych osób odniosło ciężkie rany. Poszkodowani w najcięższym stanie przebywają obecnie w węgierskich placówkach medycznych. Pozostała 40 pasażerów wyszła z wypadku z lżejszymi urazami.

Podkarpacka gmina Lubenia odwołuje dożynki z powodu śmierci mieszkańców

Władze samorządowe gminy Lubenia, skąd pochodziła część ofiar katastrofy, podjęły natychmiastową decyzję o rezygnacji z zaplanowanego, hucznego święta plonów. Niedzielne uroczystości dożynkowe, wyznaczone pierwotnie na 16 sierpnia, zostały całkowicie odwołane ze względu na nagłą żałobę.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni wydał w mediach społecznościowych specjalne oświadczenie. „Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku drogowym, w którym zginęli mieszkańcy naszej gminy – pielgrzymi wracający z Medjugorje. W tych trudnych i bolesnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinom i Bliskim Ofiar. Łączymy się z Wami w modlitwie, prosząc o siłę i otuchę w tym niewyobrażalnie trudnym czasie. W związku z tą tragiczną wiadomością dzisiejsze Dożynki Gminne zostają odwołane” - poinformowali pracownicy placówki.

Pracownicy oraz dyrekcja tej instytucji kulturalnej dodali również kolejne słowa otuchy dla poszkodowanych. „W duchu żałoby i solidarności spotkamy się jedynie na Mszy Świętej z poświęceniem plonów o godz. 14.00 w kościele w Straszydlu. Niech wspólna modlitwa będzie wyrazem naszego szacunku, pamięci i jedności z Rodzinami, które doświadczyły tej ogromnej tragedii. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju” - dodano w komunikacie.

Zakończenie 766. Jarmarku św. Dominika w Gdańsku bez części artystycznej

Dramatyczne informacje z Węgier wpłynęły również na decyzje podejmowane na drugim końcu Polski, gdzie władze Gdańska zrezygnowały z radosnego świętowania. Przedstawiciel Międzynarodowych Targów Gdańskich, Marcin Dajos, przekazał oficjalne stanowisko organizatorów. Ze względu na tragiczny wypadek postanowiono anulować występy artystyczne uświetniające zamknięcie 766. Jarmarku św. Dominika, które miały odbyć się na przedprożach gdańskiego Dworu Artusa.

- Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. W tych trudnych chwilach pragniemy wyrazić nasze najgłębsze współczucie i wsparcie - zaznaczył Marcin Dajos w swoim komunikacie.

Zdecydowano jednocześnie, że wyróżnienia przygotowane na wielki finał nie przepadną, jednak zmieni się forma ich przekazania. Zarówno statuetka „Dominik Kultury”, jak i nagroda z „Koła Marzeń” trafią do zwycięzców w trybie indywidualnym, a wszelkie szczegóły organizacyjne zostaną podane na kanałach informacyjnych wydarzenia.

Ostatni dzień tegorocznego wydarzenia przypadł właśnie na niedzielę, 16 sierpnia. Mimo odwołania uroczystego finału, odwiedzający mogli bez przeszkód korzystać z jarmarcznej infrastruktury i stoisk handlowych do godziny 20:00.