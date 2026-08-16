Podkarpacie uczci pamięć ofiar

Tragedia, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę na Węgrzech, mocno dotknęła mieszkańców Podkarpacia. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny pielgrzymka. Większość osób znajdujących się na pokładzie pochodziła właśnie z tego regionu.

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul poinformowała, że służby i samorządy pozostają w stałym kontakcie z rodzinami poszkodowanych.

Przedstawiciele gmin oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej udają się bezpośrednio do rodzin. Wojewoda zapewniła również, że przygotowana została lista psychologów, którzy są gotowi udzielić pomocy osobom dotkniętym tragedią.

– Mamy już zrobioną listę psychologów, którzy są gotowi jechać i takiej pomocy udzielić rodzinom osób poszkodowanych – przekazała Teresa Kubas-Hul.

Jak dodała, w części rodzin pomoc psychologiczna na ten moment nie jest potrzebna. Sytuacja jest jednak na bieżąco monitorowana.

59 osób na pokładzie. Większość z Podkarpacia

Wojewoda potwierdziła również dotychczasowe dane dotyczące liczby osób podróżujących autokarem. Na pokładzie znajdowało się 59 osób – 57 pasażerów oraz dwóch kierowców.

– Dwie osoby są z województwa małopolskiego, z Gorlic. Wszystkie pozostałe są z terenu województwa podkarpackiego – powiedziała wojewoda.

Trwają również dokładne ustalenia dotyczące miejsc zamieszkania poszkodowanych. W niektórych przypadkach adres zameldowania nie pokrywa się bowiem z faktycznym miejscem zamieszkania. Samorządowcy wspólnie z wojewodą weryfikują te informacje.

Teresa Kubas-Hul wydała zarządzenie w sprawie uczczenia pamięci mieszkańców Podkarpacia, którzy zginęli w katastrofie. 17 sierpnia o godz. 12 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbędzie się minuta ciszy. Do uczczenia pamięci ofiar zostaną zobowiązani również kierownicy jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie.

Żałobny charakter będzie miała także oprawa budynków urzędu. Od 17 do 19 sierpnia flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu.

Wojewoda zaapelowała również do samorządów w całym regionie, aby rozważyły podobne działania i dostosowały organizowane w najbliższych dniach uroczystości do powagi tragedii.

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Tragiczny wypadek na Węgrzech

Do katastrofy doszło w nocy na autostradzie M3 w rejonie miejscowości Mezőkeresztes. Polski autokar jechał w kierunku Nyíregyházy. Około godziny 1 w nocy pojazd zjechał z drogi na prostym odcinku, wpadł do rowu i przewrócił się.

Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji prawdopodobną przyczyną mogło być zaśnięcie kierowcy za kierownicą. Kierowca został zatrzymany przez węgierską policję, a dokładne okoliczności tragedii są nadal wyjaśniane.

W wypadku zginęło 12 osób. Siedem kolejnych osób jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w węgierskich szpitalach. Pozostałych 40 pasażerów odniosło lżejsze obrażenia.

Akcja ratunkowa była niezwykle trudna. Strażacy musieli wydobywać pasażerów przez okna przewróconego autokaru. Kilka osób zostało uwięzionych pod pojazdem, dlatego ratownicy wykorzystali wyciągarki i ciężkie dźwigi, aby unieść ważący około 24 ton autokar i wydostać poszkodowanych.

Autokarem wracała pielgrzymka z Podkarpacia z Bośni i Hercegowiny. Po tragedii polskie służby pozostają w kontakcie z rodzinami ofiar, a polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię dla bliskich poszkodowanych.