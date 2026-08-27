Wielka akcja CBŚP na Podkarpaciu. Odkryto tajne laboratorium z mefedronem

Akcja CBŚP na Podkarpaciu. Zlikwidowano gigantyczne laboratorium mefedronu

Funkcjonariusze CBŚP i Komendy Stołecznej Policji, wspierani przez policjantów z Rzeszowa oraz Dębicy, przeprowadzili działania wymierzone w osoby zajmujące się produkcją narkotyków. Pod koniec ubiegłego tygodnia wkroczyli na teren jednej z posesji w powiecie dębickim.

W budynku natrafili na profesjonalne laboratorium służące do wytwarzania narkotyków syntetycznych, m.in. mefedronu. Znajdowała się tam także kompletna linia produkcyjna. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli ponad 28 kilogramów mefedronu w formie kryształu, gotowego do dalszej dystrybucji.

W trakcie policyjnej akcji zatrzymano trzech mężczyzn. To dwaj obywatele Białorusi w wieku 31 i 37 lat oraz 24-letni obywatel Ukrainy.

- Funkcjonariusze zabezpieczyli także substancje znajdujące się na różnych etapach krystalizacji. Materiał został przekazany do analizy przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Zabezpieczenie takiej ilości gotowego narkotyku oraz funkcjonującej linii produkcyjnej pozwoliło na przerwanie procesu wytwarzania i udaremnienie wprowadzenia znacznej ilości narkotyków na rynek - przekazuje CBŚP w komunikacie.

Obywatele Białorusi i Ukrainy usłyszeli zarzuty w Dębicy. Sąd aresztował podejrzanych

Po zatrzymaniu cała trójka została przewieziona do Prokuratury Rejonowej w Dębicy. Mężczyźni usłyszeli tam zarzuty związane z produkcją znacznych ilości narkotyków. Śledczy wystąpili następnie do sądu o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania.

Sąd uwzględnił wnioski prokuratury i wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Postępowanie w sprawie przejęli do dalszego prowadzenia funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

- Likwidacja kolejnego laboratorium to nie tylko zatrzymania podejrzanych, ale przede wszystkim przerwanie procesu produkcji i udaremnienie wprowadzenia na rynek znacznej ilości niebezpiecznych substancji. Policjanci CBŚP nadal prowadzą działania wymierzone w osoby stojące za narkotykowym procederem, niezależnie od jego skali i miejsca prowadzenia działalności – dodają funkcjonariusze CBŚP.

Kasia Glinka wywiad