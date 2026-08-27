W sobotę zawyją syreny na Podkarpaciu! Wskazano 130 miejsc

W sobotę ćwiczenia w 130 miejscach na Podkarpaciu. Mieszkańcy usłyszą o alarmach i schronach

W sobotę w 130 miejscach na terenie województwa podkarpackiego odbędą się zajęcia w ramach Akademii OLiOC. Jak poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, ich celem jest przygotowanie mieszkańców do właściwego zachowania w razie zagrożenia.

W trening zaangażowane będą samorządy, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz organizacje pozarządowe. Pełną listę miejsc, w których odbędą się zajęcia, opublikował Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Jednym z tematów będzie działanie systemów alarmowania. Wojewoda przypomniała, że modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty oznacza alarm. Trzyminutowy dźwięk ciągły informuje natomiast o jego odwołaniu.

Mieszkańcy będą mogli również dowiedzieć się, jak przygotować plecak ewakuacyjny i gdzie w swojej okolicy szukać miejsc schronienia.

Trwa budowa nowych schronów. Docelowo na Podkarpaciu ma przybyć łącznie blisko 20 tys. takich miejsc

Na Podkarpaciu trwają jednocześnie inwestycje związane z ochroną ludności. W tym roku na Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w regionie przeznaczono blisko 300 mln zł. Około 5 mln zł ma zostać wydane na połączenie systemów powiadamiania. Docelowo wszystkie syreny mają być uruchamiane zdalnie z powiatowych punktów kierowania straży pożarnej.

Modernizowane są także schrony i inne miejsca zbiorowej ochrony. Na 14 inwestycji budowlanych przeznaczono ponad 34 mln zł. Mają one zapewnić blisko 3 tys. nowych miejsc ukrycia i doraźnego schronienia. Kolejnych 71 inwestycji jest projektowanych. Po ich realizacji w regionie ma przybyć łącznie blisko 20 tys. takich miejsc.

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