Test syren alarmowych obejmie trzy lokalizacje w Jarosławiu

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarosławiu poinformowało, że w najbliższy piątek na terenie miasta zostanie przeprowadzone testowanie wybranych syren alarmowych wchodzących w skład miejskiego systemu alarmowego. Chodzi o urządzenia zlokalizowane na kamienicy przy Rynku 6, na budynku Szkoły Podstawowej nr 10 oraz na osiedlu Piłsudskiego przy bloku nr 11. To właśnie w tych punktach mieszkańcy mogą usłyszeć krótkie sygnały.

Każda syrena zostanie uruchomiona na maksymalnie 5 sekund

Testowanie będzie polegało na krótkotrwałym uruchomieniu syren alarmowych. Czas emisji sygnału pojedynczej syreny nie przekroczy 5 sekund. Jak wyjaśniono, celem tych działań jest weryfikacja sprawności technicznej wybranych urządzeń po wymianie akumulatorów. Sprawdzona zostanie także prawidłowa synchronizacja syren z centralą alarmową.

Miasto sprawdzi też komunikację elementów systemu alarmowego

Zakres testu obejmie również kontrolę poprawności komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Próby mają charakter techniczny i kontrolny, a ich celem jest zapewnienie niezawodności oraz prawidłowego funkcjonowania miejskiego systemu alarmowego. To standardowe działania serwisowe, a nie sygnał o realnym zagrożeniu.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje o spokój

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego prosi mieszkańców o zachowanie spokoju. Krótkotrwałe uruchomienie syren nie będzie związane z wystąpieniem rzeczywistego zagrożenia wymagającego podjęcia działań przez mieszkańców. Sygnały należy potraktować jako element prowadzonych prac kontrolno-serwisowych.

Co warto zrobić, gdy usłyszymy syrenę podczas zapowiedzianego testu?

Krótki sygnał w czasie zapowiedzianych prac nie powinien być powodem do niepokoju. Dobrze jednak wiedzieć, jak odróżnić test od sytuacji, która wymaga większej uwagi.

Sprawdź czas i miejsce - jeśli dźwięk pojawi się w piątek i będzie bardzo krótki, może pochodzić z jednej z testowanych syren w podanych lokalizacjach.

- jeśli dźwięk pojawi się w piątek i będzie bardzo krótki, może pochodzić z jednej z testowanych syren w podanych lokalizacjach. Nie przekazuj pochopnych alarmów - pojedynczy, kilkusekundowy sygnał nie oznacza automatycznie zagrożenia. Zanim zadzwonisz do bliskich lub opublikujesz informację, upewnij się, że nie chodzi o zapowiedzianą próbę.

- pojedynczy, kilkusekundowy sygnał nie oznacza automatycznie zagrożenia. Zanim zadzwonisz do bliskich lub opublikujesz informację, upewnij się, że nie chodzi o zapowiedzianą próbę. Śledź oficjalne komunikaty - jeśli pojawią się wątpliwości, warto sprawdzić informacje publikowane przez miasto i służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe.

- jeśli pojawią się wątpliwości, warto sprawdzić informacje publikowane przez miasto i służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. Uspokój dzieci i seniorów - osoby bardziej wrażliwe na głośne sygnały dobrze wcześniej uprzedzić, że w mieście prowadzone będą krótkie testy techniczne.

- osoby bardziej wrażliwe na głośne sygnały dobrze wcześniej uprzedzić, że w mieście prowadzone będą krótkie testy techniczne. Reaguj, gdy okoliczności są inne - jeśli syrena zabrzmi wyraźnie dłużej, poza zapowiedzianym terminem albo towarzyszyć jej będą komunikaty o zagrożeniu, należy czekać na dalsze instrukcje służb. Gdy jednocześnie widać pożar lub inne bezpośrednie niebezpieczeństwo, trzeba wezwać pomoc pod numerem 112.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI