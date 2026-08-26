Dzielnicowy kontrolował punkty sprzedaży alkoholu w gminie Strzyżów

Podstawą pracy dzielnicowych jest utrzymanie porządku, dbanie o bezpieczeństwo oraz stały kontakt z mieszkańcami. Podczas patroli w swoich rejonach funkcjonariusze na bieżąco obserwują sytuację i reagują na wszelkie naruszenia prawa. Tym razem dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie prowadził służbę obchodową na terenie gminy Strzyżów.

W ramach tych działań policjant sprawdzał placówki handlowe i gastronomiczne pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrole obejmowały między innymi punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Funkcjonariusz weryfikował też obecność wymaganych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

Nerwowe zachowanie 41-latka zwróciło uwagę policjanta

Podczas kontroli przed jednym ze sklepów mundurowy zauważył mężczyznę, który na widok policyjnego radiowozu zaczął zachowywać się nerwowo. To wystarczyło, by dzielnicowy przyjrzał się sytuacji bliżej. Z posiadanych informacji wynikało, że mężczyzna może być osobą poszukiwaną.

Przypuszczenia szybko się potwierdziły. Po sprawdzeniu danych 41-letniego mieszkańca Strzyżowa okazało się, że ciąży na nim wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku.

Interwencja w Strzyżowie połączyła kontrolę i realizację zadań policji

Ta interwencja pokazała, że codzienna służba dzielnicowego nie kończy się na działaniach profilaktycznych. Obejmuje także szybką reakcję i skuteczną realizację podstawowych zadań Policji. W tym przypadku rutynowa kontrola punktów sprzedaży alkoholu zakończyła się zatrzymaniem poszukiwanego 41-latka.