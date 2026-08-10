14 sierpnia urząd w Rzeszowie będzie zamknięty. Nieczynne też delegatury i punkty paszportowe

W piątek, 14 sierpnia 2026 roku Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie będzie nieczynny. Tego dnia zamknięte będą również delegatury i punkty paszportowe. Nie będzie można załatwić spraw wymagających osobistej wizyty ani odebrać dokumentów na miejscu.

Ten dzień wyznaczono jako wolny w zamian za przypadające w sobotę 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak podano, podstawą jest Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia bieżącego roku dotyczące dni wolnych dla członków korpusu służby cywilnej.

Osoby, które planują wizytę w urzędzie, delegaturze albo punkcie paszportowym, powinny zrobić to wcześniej lub wybrać inny termin. Chodzi zwłaszcza o odbiór gotowych dokumentów oraz wnioski, których nie da się załatwić zdalnie.

Masz sprawę w delegaturze lub punkcie paszportowym? Sprawdź termin i dokumenty

Przed wizytą po dniu wolnym najlepiej jeszcze raz sprawdzić termin, sposób obsługi i komplet dokumentów. To szczególnie ważne w delegaturach i punktach paszportowych.

Ustal, czy wizyta jest konieczna. Zanim wybierzesz się do urzędu, sprawdź, czy sprawy nie da się przygotować wcześniej przez internet, telefonicznie albo mailowo. Czasem wystarczy pobrać formularz, uzupełnić wniosek lub potwierdzić listę wymaganych załączników.

Zanim wybierzesz się do urzędu, sprawdź, czy sprawy nie da się przygotować wcześniej przez internet, telefonicznie albo mailowo. Czasem wystarczy pobrać formularz, uzupełnić wniosek lub potwierdzić listę wymaganych załączników. Zweryfikuj termin i sposób obsługi. Jeśli masz już zaplanowaną wizytę, upewnij się, czy po dniu wolnym nie pojawiły się dodatkowe komunikaty dotyczące godzin pracy, kolejek lub zasad przyjmowania interesantów. To szczególnie ważne, gdy chodzi o delegaturę albo punkt paszportowy.

Jeśli masz już zaplanowaną wizytę, upewnij się, czy po dniu wolnym nie pojawiły się dodatkowe komunikaty dotyczące godzin pracy, kolejek lub zasad przyjmowania interesantów. To szczególnie ważne, gdy chodzi o delegaturę albo punkt paszportowy. Przygotuj komplet dokumentów. Przed wyjściem sprawdź, czy masz dokument tożsamości, wniosek, potrzebne załączniki, potwierdzenia opłat oraz inne dokumenty wymagane w danej sprawie. Jeśli ktoś działa w twoim imieniu, wcześniej upewnij się też, czy potrzebne będzie pełnomocnictwo.

Przed wyjściem sprawdź, czy masz dokument tożsamości, wniosek, potrzebne załączniki, potwierdzenia opłat oraz inne dokumenty wymagane w danej sprawie. Jeśli ktoś działa w twoim imieniu, wcześniej upewnij się też, czy potrzebne będzie pełnomocnictwo. Nie odkładaj sprawy na pierwszy możliwy dzień. Po przerwie zainteresowanie obsługą może być większe niż zwykle. Jeżeli możesz, zaplanuj wizytę z wyprzedzeniem, rozważ wcześniejszą rezerwację terminu i zostaw sobie zapas czasu, zwłaszcza gdy dojazd do urzędu zajmuje dłużej.

Po przerwie zainteresowanie obsługą może być większe niż zwykle. Jeżeli możesz, zaplanuj wizytę z wyprzedzeniem, rozważ wcześniejszą rezerwację terminu i zostaw sobie zapas czasu, zwłaszcza gdy dojazd do urzędu zajmuje dłużej. Śledź oficjalne komunikaty. Najpewniejszym źródłem informacji są bieżące ogłoszenia urzędu. Warto sprawdzić je tuż przed wizytą, bo to tam pojawiają się ewentualne zmiany organizacyjne, wskazówki dla interesantów i informacje dotyczące konkretnych lokalizacji.

Najpewniejszym źródłem informacji są bieżące ogłoszenia urzędu. Warto sprawdzić je tuż przed wizytą, bo to tam pojawiają się ewentualne zmiany organizacyjne, wskazówki dla interesantów i informacje dotyczące konkretnych lokalizacji. Zachowaj potwierdzenia i notatki. Jeśli wcześniej wysyłałeś pytanie, składałeś dokumenty albo opłacałeś wniosek, trzymaj przy sobie potwierdzenia i podstawowe dane sprawy. W razie wątpliwości łatwiej będzie wyjaśnić sprawę przy okienku i uniknąć ponownej wizyty.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI