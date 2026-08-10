Dożynki w Ocicach odbędą się 15 sierpnia 2026 roku

Stowarzyszenie Ocice oraz Zespół Ocicanki zapraszają na Dożynki w Ocicach, które zaplanowano na 15 sierpnia 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się na terenie remizy w Ocicach. Początek spotkania wyznaczono na godzinę 17.00. Organizatorzy zachęcają do wspólnego świętowania tegorocznych plonów. Zaproszenie kierują do całych rodzin, sąsiadów i znajomych. To ma być okazja do wspólnej zabawy w lokalnym gronie.

W programie występ Zespołu Ocicanki i potańcówka z DJ-em

W harmonogramie wydarzenia znalazł się występ Zespołu Ocicanki, po którym zaplanowano DJ-a i potańcówkę. Na uczestników będzie czekał również poczęstunek. Program stawia więc na połączenie tradycji z taneczną częścią wieczoru.

W zapowiedzi ponownie podano najważniejsze informacje organizacyjne: 15 sierpnia 2026 roku, start o godzinie 17.00, teren remizy w Ocicach. To właśnie tam odbędzie się całe wydarzenie.

Atrakcje dla dzieci przygotowano na terenie remizy w Ocicach

Dla najmłodszych przygotowano kilka dodatkowych punktów programu. Na dzieci czekać będą animatorka, bańki XXL, maskotka, tatuaże brokatowe oraz zorganizowane zabawy. Dzięki temu dożynki mają mieć rodzinny charakter także dla najmłodszych uczestników.

Co sprawdzić przed wyjściem na dożynki?

To wydarzenie ma rodzinny i sąsiedzki charakter, dlatego warto wcześniej przygotować kilka podstawowych rzeczy. Dzięki temu łatwiej spokojnie skorzystać z programu i uniknąć pośpiechu na miejscu.

Potwierdź godzinę i miejsce - przed wyjściem upewnij się, że chodzi o 15 sierpnia 2026 roku, start o 17.00 i teren remizy w Ocicach. To szczególnie przydatne, jeśli wybierasz się większą grupą lub umawiasz z kimś na miejscu.

- przed wyjściem upewnij się, że chodzi o 15 sierpnia 2026 roku, start o 17.00 i teren remizy w Ocicach. To szczególnie przydatne, jeśli wybierasz się większą grupą lub umawiasz z kimś na miejscu. Zaplanuj dojazd i powrót - warto wcześniej ustalić, kto prowadzi, skąd ruszacie i o której mniej więcej wracacie. Przy wieczornych wydarzeniach plenerowych dobrze też zadbać o bezpieczny powrót dzieci i seniorów.

- warto wcześniej ustalić, kto prowadzi, skąd ruszacie i o której mniej więcej wracacie. Przy wieczornych wydarzeniach plenerowych dobrze też zadbać o bezpieczny powrót dzieci i seniorów. Przygotuj dzieci na dłuższy pobyt - jeśli najmłodsi chcą korzystać z animacji, baniek XXL czy zabaw, pomocne mogą być wygodne ubranie, coś do picia i ustalone z góry miejsce spotkania z opiekunem.

- jeśli najmłodsi chcą korzystać z animacji, baniek XXL czy zabaw, pomocne mogą być wygodne ubranie, coś do picia i ustalone z góry miejsce spotkania z opiekunem. Ubierz się odpowiednio do pogody - dożynki odbędą się na zewnątrz, więc warto sprawdzić prognozę i dobrać strój do warunków. W sierpniowy wieczór może przydać się także lżejsza bluza lub kurtka.

- dożynki odbędą się na zewnątrz, więc warto sprawdzić prognozę i dobrać strój do warunków. W sierpniowy wieczór może przydać się także lżejsza bluza lub kurtka. Miej pod ręką najpotrzebniejsze rzeczy - telefon, dokument i podstawowe drobiazgi najlepiej schować tak, by nie przeszkadzały podczas spaceru, tańca czy opieki nad dziećmi. To ułatwia swobodne korzystanie z programu.

Na końcu zaproszenia organizatorzy podkreślają, że liczą na wspólną zabawę i świętowanie. Źródłem informacji jest Stowarzyszenie Ocice.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI