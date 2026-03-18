Już nie Zakopane?! To w tym polskim regionie turyści spędzą Wielkanoc

Z każdym kolejnym rokiem Polacy coraz chętniej rezerwują świąteczne wyjazdy właśnie w bieszczadzkich obiektach .

. Bieszczady kuszą podróżnych wszechobecną ciszą, nieokiełznaną naturą oraz imponującym pakietem wielkanocnych rozrywek, obejmującym chociażby górskie wędrówki.

Jeżeli rozglądasz się za ustronnym miejscem z dala od obleganych ośrodków turystycznych, warto sprawdzić, co dokładnie podkarpackie tereny mają do zaoferowania na wiosenny urlop.

W perspektywie minionych sezonów turystycznych zauważalnie wzrosło zainteresowanie południowym wschodem Polski, dokąd uciekają rodziny, pragnące zaznać kontaktu z naturą w spokoju. Oszałamiające widoki, malownicze ścieżki oraz niezakłócona niczym błogość stanowią doskonałą odpowiedź na powszechną dziś potrzebę odzyskania życiowej równowagi i całkowitego odcięcia się od wielkomiejskiego hałasu.

Wielkanoc w Bieszczadach. Prześcigają się w ofertach

Lokalna baza noclegowa, na którą składają się zarówno luksusowe resorty, jak i przytulne drewniane chaty, przygotowała na nadchodzące święta specjalne pakiety pobytowe. Właściciele ośrodków proponują swoim gościom rozmaite formy aktywności, wśród których prym wiodą spacery z przewodnikiem, przejażdżki w siodle czy wiosenne poszukiwania kwitnących kaczeńców. Na miejscu można również liczyć na wieczorne biesiady przy ognisku, występy muzyczne na żywo, strefy odnowy biologicznej, a także warsztaty zdobienia świątecznych jajek oraz profesjonalną opiekę animatorów dla najmłodszych. Wachlarz dostępnych propozycji jest na tyle zróżnicowany, że z powodzeniem sprosta oczekiwaniom osób w każdym wieku.

Szlaki w Bieszczadach i Solina. Co warto zobaczyć na Podkarpaciu?

Kultowe wręcz stwierdzenie o porzuceniu wszystkiego, by uciec w Bieszczady ma swoje mocne uzasadnienie. Nienaruszona przez człowieka flora oraz zapierające dech w piersiach pejzaże działają na odwiedzających niczym lep, sprawiając, że kto raz odwiedzi te tereny, regularnie tu powraca po zastrzyk naturalnej energii. Miłośnicy intensywnego wysiłku najchętniej ruszają na zdobywanie popularnych wzniesień, celując w Połoninę Caryńską, Wetlińską, najwyższą Tarnicę, Bukowe Berdo czy obie Rawki. Osobny rozdział stanowi infrastruktura wokół Jeziora Solińskiego, gdzie obok monumentalnej tamy funkcjonuje nowoczesna kolejka linowa. Z kolei rodziny z maluchami docenią wizytę w specjalnej zagrodzie w miejscowości Muczne, w której na wyciągnięcie ręki pasą się potężne żubry.

Możliwości zagospodarowania wolnych chwil są na tyle rozbudowane, że bez trudu ułożymy plan wycieczki szyty na miarę naszych potrzeb.