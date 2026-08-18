Objawienia rozpoczęły się w 1981 roku

W czerwcu 1981 roku sześcioro młodych ludzi miało dostrzec na wzgórzu w pobliżu Medjugorie kobietę, którą rozpoznali jako Matkę Bożą. Następnego dnia mieli ponownie się tam spotkać i ponownie doświadczyć objawienia. Z czasem relacje o niezwykłych wydarzeniach zaczęły przyciągać coraz większą uwagę. Do niewielkiej miejscowości zaczęli przyjeżdżać wierni, którzy chcieli modlić się w miejscu związanym z objawieniami.

Matka Boża miała wzywać do pokoju

Jednym z najważniejszych tematów przypisywanych orędziom z Medjugorie jest pokój. Pojawiały się również wezwania do modlitwy, postu, nawrócenia i pogłębiania wiary.

Nie bez znaczenia jest przy tym czas, w którym rozpoczęły się objawienia. Medjugorie znajdowało się wówczas w Jugosławii, a dekadę później region Bałkanów został pogrążony w krwawym konflikcie. Dla wielu pielgrzymów przesłanie pokoju stało się więc jednym z najważniejszych powodów, dla których zaczęli odwiedzać tę miejscowość.

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Tu doszło do objawień Matki Boskiej. Wzywała do pokoju

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Tłumy pielgrzymów przyjeżdżają do Medjugorie

Medjugorie z czasem stało się jednym z najbardziej znanych katolickich miejsc pielgrzymkowych w Europie. Wierni przyjeżdżają tutaj z różnych krajów, uczestniczą w nabożeństwach i modlą się w miejscach związanych z historią objawień. Jednym z najważniejszych punktów jest Wzgórze Objawień, gdzie według relacji wizjonerów miały rozpocząć się pierwsze spotkania z Matką Bożą.

W ostatnim czasie grupa Polaków również udała się w tamte regiony, lecz niestety nie wszyscy wrócili. Miał miejsce wypadek, o którym więcej pisaliśmy tutaj: Katastrofa autokaru z polskimi pielgrzymami. Prokuratura zabezpiecza dokumentację i ujawnia nowe fakty.

Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. 21 poszkodowanych wraca do Polski. Co z resztą?