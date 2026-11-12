Trzy samochody zderzyły się na S19! Dwie osoby ranne

Wypadek na S19

Do wypadku doszło w czwartek 12 listopada około godz. 6.15 na drodze S19. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy - dwa samochody osobowe Seat i Dodge oraz samochód ciężarowy marki DAF. Jak doszło do wypadku? Policjanci przedstawili wstępne ustalenia.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Seatem zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki DAF. Następnie samochód ciężarowy uderzył w Dodga, który jechał za Seatem – przekazuje policja w komunikacie.

Do szpitala trafili kierowcy samochodów osobowych.

Na miejscu pracują policjanci. Wyznaczone zostały objazdy.