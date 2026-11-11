Ewelina Serafin zginęła w zamachu w Krakowie. Rodzina podała datę pogrzebu

Miała 47 lat, angażowała się w pomoc potrzebującym i była związana ze Szlachetną Paczką. Ewelina Serafin, mieszkanka Sędziszowa Małopolskiego na Podkarpaciu, znalazła się wśród sześciu śmiertelnych ofiar zamachu, do którego doszło w sobotę, 7 listopada, w centrum Krakowa. Kobieta przyjechała do miasta ze znajomymi. Wyjazd zakończył się tragedią.

Wiadomość o jej śmierci głęboko poruszyła mieszkańców rodzinnej miejscowości, przyjaciół oraz wolontariuszy Szlachetnej Paczki. We wtorek, 10 listopada, najbliżsi przekazali informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych.

„Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy”. Wzruszające pożegnanie Eweliny

Ewelina Serafin aktywnie działała w Szlachetnej Paczce w rejonie ropczycko-sędziszowskim. Angażowała się w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jej śmierć wywołała ogromny smutek wśród wolontariuszy organizacji.

W opublikowanym w mediach społecznościowych pożegnaniu przedstawiciele Szlachetnej Paczki nie kryli bólu i niedowierzania.

– W sobotnim zamachu w Krakowie zginęła Wolontariuszka Szlachetnej Paczki, Ewelina – jedna z nas – napisano.

Szczególnie poruszające są słowa Ani, liderki rejonu, która wspominała zmarłą jako kobietę pełną empatii, zawsze gotową wspierać innych.

– Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy – podkreśliła.

Wolontariusze zapewnili również rodzinę zmarłej, że nie pozostanie sama w obliczu tragedii. Zadeklarowali gotowość do udzielania wsparcia nie tylko teraz, ale również w kolejnych tygodniach i miesiącach, gdy pierwsze emocje po tragedii opadną.

Pogrzeb Eweliny Serafin. Rodzina przekazała szczegóły ostatniego pożegnania

Ostatnie pożegnanie 47-letniej Eweliny odbędzie się w sobotę, 14 listopada 2026 roku, w Sędziszowie Małopolskim.

Z informacji opublikowanych przez zakład pogrzebowy Antończak wynika, że uroczystości rozpoczną się o godzinie 14.00 w kościele farnym, gdzie odmówiony zostanie różaniec. Pół godziny później, o 14.30, odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa.

Po nabożeństwie urna z prochami zmarłej zostanie przewieziona na cmentarz komunalny w Sędziszowie Małopolskim, gdzie odbędzie się pochówek.

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Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego żegna ofiarę krakowskiego zamachu

Tragedia wywołała również poruszenie w lokalnym samorządzie. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć opublikował kondolencje skierowane do rodzin ofiar, ze szczególnym uwzględnieniem bliskich mieszkanki jego miasta.

Samorządowiec podkreślił, że tragiczne wydarzenia w Krakowie na zawsze odmieniły życie wielu rodzin. W imieniu swoim i mieszkańców zadeklarował solidarność z osobami, które straciły najbliższych, a także z poszkodowanymi, którzy wciąż mierzą się ze skutkami zamachu.