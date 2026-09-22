Miał tylko 16 lat. Tragiczna śmierć Alana wstrząsnęła szkołą. „Trudno nam uwierzyć”

Przedstawiciele Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie w poniedziałek, 21 września zamieścili w mediach społecznościowych wzruszający post pożegnalny. Społeczność szkolna pożegnała 16-letniego Alana, który poniósł śmierć w minioną sobotę (19 września) na terenie Jasienicy Rosielnej w województwie podkarpackim.

We wpisie opublikowanym na profilu placówki zaznaczono, że śmierć nastolatka jest ogromnym ciosem dla całej szkolnej społeczności.

„Alanie, trudno nam uwierzyć, że nie ma Cię już z nami…”

Uczniowie i nauczyciele z Krosna wspominają Alana

Zmarły chłopiec był uczniem trzeciej klasy miejscowego technikum. Z relacji rówieśników i grona pedagogicznego wynika, że nastolatek był osobą niezwykle życzliwą i otwartą na innych. Jego największą pasją pozostawała motoryzacja, a w szczególności szybkie maszyny.

„Byłeś jednym z nas – kolegą, przyjacielem i wspaniałym uczniem, którego zapamiętamy też jako osobę ciepłą, życzliwą, serdeczną i pełną uśmiechu”

Miejsce zajmowane przez chłopca w szkolnej ławce pozostanie odtąd puste, o czym również wspomniano w emocjonalnym wpisie opublikowanym przez szkołę z Krosna.

„Dziś Twoja ławka, miejsce w klasie i szkolne korytarze przypominają nam o tym, jak bardzo będzie nam Ciebie brakowało”

Pracownicy szkoły oraz jej uczniowie na zakończenie wpisu podziękowali Alanowi za jego obecność i zapewnili o zachowaniu pamięci o zmarłym koledze.

„Dziękujemy, że byłeś z nami. Pozostaniesz w naszej pamięci”

Wypadek motocyklowy w Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu

Przypomnijmy, że dramatyczne zdarzenie miało miejsce 19 września w miejscowości Jasienica Rosielna, położonej w powiecie brzozowskim. Jak podawał serwis Nowiny24.pl, informacja o zdarzeniu trafiła do służb ratunkowych po godzinie 21:00.

Z pierwszych ustaleń wynika, że 16-latek poruszał się motocyklem crossowym. W pewnym momencie, z nieznanych na razie powodów, stracił kontrolę nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Ciało młodego motocyklisty odnaleziono w przydrożnym rowie w okolicach cmentarza.

Po przybyciu na miejsce wypadku służby natychmiast podjęły działania ratunkowe. Pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej nie udało się przywrócić czynności życiowych 16-latkowi.

Obecnie śledczy pod nadzorem prokuratury badają szczegóły i przyczyny tego tragicznego w skutkach zdarzenia.