Ten podkarpacki zamek to perła! Wystąpił w nowej "Lalce" Netflixa

Szkolna lektura autorstwa Bolesława Prusa, czyli kultowa „Lalka”, opowiada historię kupca Stanisława Wokulskiego, bezgranicznie zafascynowanego arystokratką Izabelą Łęcką. Na kartach najsłynniejszej powieści tego pisarza znajdziemy również bogaty obraz dziewiętnastowiecznego, warszawskiego społeczeństwa.

Próby ekranizacji dzieła Prusa miały już miejsce w przeszłości. Dotychczas widzowie mogli oglądać zarówno pełnometrażowy obraz, jak i produkcję odcinkową.

W 1968 roku Wojciech Jerzy Has wyreżyserował film, w którym wystąpili m.in. Mariusz Dmochowski oraz Beata Tyszkiewicz.

Z kolei rok 1977 przyniósł serial Ryszarda Bera, gdzie główne role zagrali Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek.

Bieżący rok to podwójna dawka emocji dla fanów historii Wokulskiego. W połowie września zaprezentowano nową odsłonę serialową, natomiast pod koniec tego miesiąca zaplanowano kinową premierę filmu.

Nowa „Lalka” na Netflixie dzieli widzów

Paweł Maślona podjął się wyreżyserowania serialowej adaptacji dla Netflixa, która świadomie oddala się od książkowego pierwowzoru, by pokazać fabułę z nowej perspektywy. Taki krok twórców wywołał skrajne reakcje – od absolutnego zachwytu po głębokie oburzenie części odbiorców.

Na ekranie podziwiać możemy gwiazdorską obsadę. W głównych bohaterów wcielili się m.in. Sandra Drzymalska, Tomasz Schuchardt i Jacek Braciak.

Choć głównym miejscem akcji jest stolica, zdjęcia realizowano w wielu innych, malowniczych zakątkach Polski. Na ekranie pojawiają się wrocławskie zabytki, takie jak Pałac Wallenberg-Pachalych, Opera Wrocławska oraz tor na Partynicach. Widzowie dostrzegą także łódzki Pałac Karola Poznańskiego, a także urokliwe rezydencje w Nieborowie i Jabłonnie. W tym doborowym towarzystwie znalazł się również Zamek w Łańcucie.

Podkarpacki zamek w obsadzie hitu

Położony niedaleko Rzeszowa Zamek w Łańcucie należy do grona najbardziej olśniewających rezydencji magnackich w naszym kraju. XVII-wieczna budowla, powstała z inicjatywy Stanisława Lubomirskiego, zyskała na luksusie na początku XIX stulecia, gdy zarządzała nią rodzina Potockich. To właśnie te imponujące wnętrza, a dokładniej Wielka Jadalnia, zagrały w najnowszej produkcji.

- W najnowszym serialu Netflixa „Lalka”, którego premiera odbyła się 16 września, możemy zobaczyć wnętrza Zamku w Łańcucie. Jedną z lokacji zdjęciowych była Jadalnia Wielka Muzeum-Zamek w Łańcucie