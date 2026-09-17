Pilny komunikat. Lotnictwo wojskowe operuje nad Polską. Lotniska wstrzymały loty

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-17 19:26

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w czwartek informacje o prewencyjnych działaniach polskiego lotnictwa wojskowego. Powodem jest nasilona aktywność rosyjskich ataków z powietrza na terytorium Ukrainy. Zdecydowano o tymczasowym zawieszeniu ruchu pasażerskiego w dwóch polskich portach lotniczych: w Lublinie i Rzeszowie.

Polski myśliwiec F-16 podczas lotu. O działaniach lotnictwa nad Polską przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Victor Maschek/ Shutterstock

Polskie lotnictwo wojskowe prewencyjnie operuje w naszej przestrzeni powietrznej w odpowiedzi na kolejne uderzenia zbrojne wymierzone w cele w centralnej Ukrainie, dokonywane przez armię rosyjską.

W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe

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Komunikat precyzuje również, że Dowództwo Komponentu Powietrznego zaangażowało odpowiednie siły i sprzęt znajdujące się pod jego komendą. Poinformowano także o pełnej gotowości naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej oraz infrastruktury służącej do radiolokacyjnego rozpoznania.

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DORSZ wyraźnie zaznaczyło, że podejmowane kroki mają wyłącznie charakter zapobiegawczy. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i monitorowanie polskiego nieba, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej granicy państwa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powiadomiła jednocześnie, że z powodu aktywności wojskowych statków powietrznych, podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu lotów cywilnych na lotniskach w Rzeszowie oraz w Lublinie.

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