Pilny komunikat. Lotnictwo wojskowe operuje nad Polską. Lotniska wstrzymały loty

Polskie lotnictwo wojskowe prewencyjnie operuje w naszej przestrzeni powietrznej w odpowiedzi na kolejne uderzenia zbrojne wymierzone w cele w centralnej Ukrainie, dokonywane przez armię rosyjską.

❗️ Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe.Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo… pic.twitter.com/4x9gSc2z3D— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 17, 2026

W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe

Komunikat precyzuje również, że Dowództwo Komponentu Powietrznego zaangażowało odpowiednie siły i sprzęt znajdujące się pod jego komendą. Poinformowano także o pełnej gotowości naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej oraz infrastruktury służącej do radiolokacyjnego rozpoznania.

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DORSZ wyraźnie zaznaczyło, że podejmowane kroki mają wyłącznie charakter zapobiegawczy. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i monitorowanie polskiego nieba, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej granicy państwa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powiadomiła jednocześnie, że z powodu aktywności wojskowych statków powietrznych, podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu lotów cywilnych na lotniskach w Rzeszowie oraz w Lublinie.