20-latek znaleziony z ranami kłutymi. Pięć osób z zarzutami. Co się stało w Jaśle?

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-08-31 14:04

Do dramatycznych scen doszło w Jaśle, gdzie w nocy z piątku na sobotę (28/29 sierpnia) 20-letni mężczyzna z ranami kłutymi trafił do szpitala. Pięć osób usłyszało prokuratorskie zarzuty. Szczegóły poniżej.

Radiowóz policji na sygnale w nocy. O ataku nożem w Jaśle i zatrzymaniach przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • W nocy z 28 na 29 sierpnia 2026 roku w Jaśle, przy ulicy Mickiewicza, 20-letni mężczyzna został zaatakowany nożem i trafił do szpitala z ranami kłutymi.
  • Policja zatrzymała sześciu mężczyzn w wieku 17-24 lat, z których pięciu usłyszało zarzuty.
  • Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, trzech za pobicie i spowodowanie ciężkich obrażeń, a jeden za nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu.
  • Prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące dla czterech podejrzanych, a wobec jednego zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – to zarzuty w sprawie ataku nożem w Jaśle. 20-latek z ranami kłutymi trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (28/29 sierpnia 2026) przy ulicy Mickiewicza. Policjanci zatrzymali sześciu mieszkańców powiatu jasielskiego w wieku od 17 do 24 lat. Jeden z nich został zatrzymany w charakterze świadka i został zwolniony, a pięciu z nich usłyszało zarzuty.

Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego. Trzech kolejnych usłyszało zarzut pobicia i spowodowania ciężkich obrażeń ciała u pokrzywdzonego, natomiast jeden mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu – mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krośnie w rozmowie z radiem ESKA.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W przypadku czterech pozostałych skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Źródło: Reporterka Radia ESKA, Agnieszka Gazda-Muła

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