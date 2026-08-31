Te miasta w Polsce są najbezpieczniejsze. Liderem miasto ze wschodu

Gdzie w Polsce żyje się najbezpieczniej? Znamy ranking

Zestawienie „Najlepsze miasta do życia w Polsce” przygotowane przez portal Business Insider ukazuje, w jakich lokalizacjach mieszkańcy czują się najlepiej. W najnowszym badaniu wzięto pod lupę 16 stolic województw, analizując różnorodne aspekty życia. Oceniano zarówno wskaźniki gospodarcze, takie jak wysokość pensji, poziom bezrobocia i koszt zakupu nieruchomości, jak również czynniki wpływające na komfort życia. Wśród tych drugich znalazła się m.in. dostępność usług medycznych, jakość powietrza oraz bezpieczeństwo, które obliczono na podstawie liczby przestępstw na tysiąc obywateli.

Kwestia bezpieczeństwa zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest to jeden z najistotniejszych wyznaczników komfortu życia w danej aglomeracji. To właśnie poziom bezpieczeństwa wpływa na subiektywną ocenę otoczenia przez mieszkańców oraz ich poczucie swobody w codziennym funkcjonowaniu. Analiza najświeższego rankingu wskazuje, że miasta będące liderami pod względem bezpieczeństwa nie zawsze zajmują najwyższe pozycje w klasyfikacji generalnej całego zestawienia.

To tutaj jest najbezpieczniej w Polsce. Jak wypadają miasta?

Twórcy rankingu porównali liczbę zarejestrowanych przestępstw w stosunku do liczby mieszkańców w poszczególnych aglomeracjach. Podstawę analizy stanowiły dane dostarczone przez Główny Urząd Statystyczny, obejmujące pierwszy kwartał 2026 roku. Zastosowanie przelicznika na 1000 mieszkańców umożliwiło obiektywne porównanie miast, bez względu na ich populację.

Najlepiej wypadł Rzeszów. Tuż za nim znalazły się Lublin i Białystok. Kto jednak znalazł się na niechlubnym końcu zestawienia? O tym w galerii zdjęć poniżej.

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Najbezpieczniejsze miasta w Polsce

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Rzeszów na pierwszym miejscu w rankingu bezpieczeństwa

Liderem w kategorii najbezpieczniejszych miast okazał się Rzeszów. Stolica województwa podkarpackiego uplasowała się na najwyższym stopniu podium pod kątem liczby odnotowanych przestępstw w przeliczeniu na 1000 obywateli. Wynik ten jest o tyle ciekawy, że rzeszowska aglomeracja nie króluje w pozostałych kryteriach branych pod uwagę w rankingu ogólnym.

Lublin na drugim miejscu wśród najbezpieczniejszych

Srebrny medal w dziedzinie bezpieczeństwa powędrował do Lublina. Co istotne, miasto to charakteryzuje się nie tylko niskim poziomem przestępczości, ale także świetnie wypada w kwestii dostępu do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – pod tym względem stolica Lubelszczyzny zdeklasowała konkurencję, zajmując pierwsze miejsce.

Białystok wysoko w kwestii bezpieczeństwa, słabiej w całym zestawieniu

Trzecie miejsce na podium bezpiecznych miast wywalczył Białystok. Jest to jeden z najbardziej intrygujących wniosków płynących z tegorocznego zestawienia. Stolica województwa podlaskiego uplasowała się na samym końcu w ogólnej klasyfikacji miejsc do życia, jednak w samej kategorii bezpieczeństwa znalazła się w ścisłej, najlepszej trójce w Polsce.