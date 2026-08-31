Śmiertelny wypadek w Malawie. 24-letni motocyklista uderzył w bariery

W niedzielny wieczór, 30 sierpnia 2026 roku około godziny 21:00, w podkarpackiej Malawie doszło do dramatycznego w skutkach zdarzenia drogowego .

. W wypadku zginął 24-letni kierowca motocykla, który najpewniej nie zapanował nad prowadzonym pojazdem, po czym uderzył w bariery i zginął na miejscu.

Tragedia rozegrała się w leżącej pod Rzeszowem Malawie, w niedzielę 30 sierpnia około godziny 21:00. Młody, 24-letni kierowca motocykla zmierzał w stronę Chmielnika, jednak według opinii interweniujących funkcjonariuszy, mężczyzna niespodziewanie stracił kontrolę nad swoją maszyną.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem KTM, 24-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, jadąc w kierunku Chmielnika, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do prawej krawędzi drogi, uderzył w barierę energochłonną i przewrócił się – informuje KMP Rzeszów.

Obrażenia 24-letniego mężczyzny okazały się bardzo rozległe i zginął on na miejscu zdarzenia.

Pracujący na miejscu wypadku mundurowi skrupulatnie zabezpieczyli wszystkie ślady, wykonali dokładne oględziny terenu, a także ustalili osoby, które były naocznymi świadkami tragedii.