Makabra na budowie pod Rzeszowem. Nieoficjalnie: znaleziono kilkanaście płodów

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mateusz Chłystun
Mateusz Chłystun
Mariusz Syta
2026-06-11 21:17

Służby w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem prowadzą szeroko zakrojone działania. Reporter Radia ESKA ustalił, że na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odkopano ludzkie szczątki. Wstępne przypuszczenia wskazują na odnalezienie ciał co najmniej 13 płodów. Od wielu godzin teren zabezpieczają policjanci, technicy kryminalistyki i prokurator.

Taśma policyjna
Autor: Grzegorz Kluczyński Taśma policyjna

Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek rano podczas prac prowadzonych na jednej z działek w Lutoryżu. Jak podaje reporter Radia ESKA, robotnik obsługujący koparkę natknął się na ludzkie pozostałości. Prace na działce natychmiast przerwano i zawiadomiono odpowiednie organy.

Dziennikarz Radia ESKA dotarł do nieoficjalnych danych, z których wynika, że wykopano ciała aż 13 płodów. Te rewelacje czekają jednak na oficjalne stanowisko prokuratury. Ogromna skala znaleziska wymusiła zaangażowanie licznych sił policyjnych i śledczych. Cały obszar budowy został szczelnie oddzielony od otoczenia za pomocą charakterystycznej taśmy.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że posesja przeszła niedawno w ręce nowych właścicieli. Rozpoczęto tam realizację projektu budowlanego, obejmującego wzniesienie kilku domów jednorodzinnych.

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie wstrzymuje się od komentowania sprawy. Oczekuje się, że oficjalne oświadczenie dla mediów zostanie wydane w piątek w okolicach południa.

Priorytetem dla prowadzących śledztwo jest teraz odpowiedź na pytania, kto odpowiada za zakopanie szczątków na tej posesji oraz ile czasu znajdowały się one pod ziemią.

O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.

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