Makabra na budowie pod Rzeszowem. Nieoficjalnie: znaleziono kilkanaście płodów

Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek rano podczas prac prowadzonych na jednej z działek w Lutoryżu. Jak podaje reporter Radia ESKA, robotnik obsługujący koparkę natknął się na ludzkie pozostałości. Prace na działce natychmiast przerwano i zawiadomiono odpowiednie organy.

Dziennikarz Radia ESKA dotarł do nieoficjalnych danych, z których wynika, że wykopano ciała aż 13 płodów. Te rewelacje czekają jednak na oficjalne stanowisko prokuratury. Ogromna skala znaleziska wymusiła zaangażowanie licznych sił policyjnych i śledczych. Cały obszar budowy został szczelnie oddzielony od otoczenia za pomocą charakterystycznej taśmy.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że posesja przeszła niedawno w ręce nowych właścicieli. Rozpoczęto tam realizację projektu budowlanego, obejmującego wzniesienie kilku domów jednorodzinnych.

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie wstrzymuje się od komentowania sprawy. Oczekuje się, że oficjalne oświadczenie dla mediów zostanie wydane w piątek w okolicach południa.

Priorytetem dla prowadzących śledztwo jest teraz odpowiedź na pytania, kto odpowiada za zakopanie szczątków na tej posesji oraz ile czasu znajdowały się one pod ziemią.

O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.