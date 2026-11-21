Spis treści
Atak na konduktorkę w Zaklikowie. Interweniowała policja
Incydent miał miejsce w poniedziałek, krótko po godzinie 19. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie i udali się do miejscowości Zaklików, gdzie zaplanowano postój składu, w którym doszło do napaści na pracownicę obsługi pociągu. Agresywny pasażer został ujęty jeszcze przed przyjazdem patrolu, a przybyli na miejsce policjanci od razu przystąpili do ustalania dokładnego przebiegu zdarzenia.
Z ustaleń mundurowych wynika, że w jednym z przedziałów 37-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego rzucił się na 25-letnią konduktorkę. Napastnik szarpał młodą kobietę z taką siłą, że doprowadził do jej upadku. Podczas ataku wyzywał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami oraz groził, że pozbawi ją zdrowia i życia.
Policja znalazła narkotyki. Cztery zarzuty dla 37-latka z powiatu stalowowolskiego
Zatrzymanie agresora w pociągu było dopiero początkiem działań śledczych, którzy udali się także do jego miejsca zamieszkania. W trakcie dokładnego przeszukania lokalu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli substancje odurzające.
Zebrane przez śledczych dowody dały podstawę do postawienia 37-latkowi łącznie czterech zarzutów. Mężczyzna odpowie za kierowanie gróźb karalnych, znieważenie, posiadanie narkotyków, a także za naruszenie nietykalności cielesnej osoby objętej ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym.
Jak przekazali stróże prawa, zatrzymany mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów.
Tymczasowy areszt dla sprawcy ataku w pociągu
Prowadzący sprawę śledczy zawnioskowali do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego najbardziej dotkliwego środka zapobiegawczego. Sąd zaakceptował argumentację mundurowych i nakazał tymczasowe aresztowanie 37-latka na trzy miesiące.
Ostateczny wyrok w tej sprawie zapadnie wkrótce na sali sądowej. Za czyny, których dopuścił się agresywny pasażer, grożą mu bardzo surowe konsekwencje karne.