Atak na konduktorkę w Zaklikowie. Interweniowała policja

Incydent miał miejsce w poniedziałek, krótko po godzinie 19. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie i udali się do miejscowości Zaklików, gdzie zaplanowano postój składu, w którym doszło do napaści na pracownicę obsługi pociągu. Agresywny pasażer został ujęty jeszcze przed przyjazdem patrolu, a przybyli na miejsce policjanci od razu przystąpili do ustalania dokładnego przebiegu zdarzenia.

Z ustaleń mundurowych wynika, że w jednym z przedziałów 37-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego rzucił się na 25-letnią konduktorkę. Napastnik szarpał młodą kobietę z taką siłą, że doprowadził do jej upadku. Podczas ataku wyzywał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami oraz groził, że pozbawi ją zdrowia i życia.

Policja znalazła narkotyki. Cztery zarzuty dla 37-latka z powiatu stalowowolskiego

Zatrzymanie agresora w pociągu było dopiero początkiem działań śledczych, którzy udali się także do jego miejsca zamieszkania. W trakcie dokładnego przeszukania lokalu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli substancje odurzające.

Zebrane przez śledczych dowody dały podstawę do postawienia 37-latkowi łącznie czterech zarzutów. Mężczyzna odpowie za kierowanie gróźb karalnych, znieważenie, posiadanie narkotyków, a także za naruszenie nietykalności cielesnej osoby objętej ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym.

Jak przekazali stróże prawa, zatrzymany mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów.

Tymczasowy areszt dla sprawcy ataku w pociągu

Prowadzący sprawę śledczy zawnioskowali do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego najbardziej dotkliwego środka zapobiegawczego. Sąd zaakceptował argumentację mundurowych i nakazał tymczasowe aresztowanie 37-latka na trzy miesiące.

Ostateczny wyrok w tej sprawie zapadnie wkrótce na sali sądowej. Za czyny, których dopuścił się agresywny pasażer, grożą mu bardzo surowe konsekwencje karne.

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