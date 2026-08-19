Kolejni poszkodowani wracają do Polski

Na lotnisku w Jasionce pojawił się w środę, 19 sierpnia samolot LPR z kolejnymi Polakami poszkodowanymi w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Maszyna wylądowała około godz. 11.

Jak wcześniej informowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, na środę zaplanowano sprowadzenie do Polski 12 pacjentów. Rano wojewoda przekazywała, że jednym z transportów do kraju miało wrócić trzech poszkodowanych. Kolejne osoby mają być przewożone w następnych transportach.

To już kolejna grupa osób, które po tragicznym zdarzeniu wracają do Polski. W poniedziałek wieczorem na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszymi poszkodowanymi. Wówczas do kraju sprowadzono 21 osób.

Spośród pięciu pacjentów, którzy po poniedziałkowym transporcie trafili do rzeszowskich szpitali, dwie osoby zostały już wypisane do domów.

Polski autokar na policyjnym parkingu po wypadku na Węgrzech:

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Tragiczny wypadek na węgierskiej autostradzie

Do katastrofy doszło w niedzielę około godz. 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes, we wschodniej części kraju.

Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, którzy wracali z pielgrzymki do Medziugorie w Bośni i Hercegowinie. Podróż, która miała zakończyć się bezpiecznym powrotem do domów, zamieniła się w tragedię.

W wyniku wypadku zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Po wypadku rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja pomocy poszkodowanym i organizowania ich powrotu do Polski. Ranni trafiali do węgierskich szpitali, a polskie służby i władze województwa koordynują transport kolejnych pacjentów do kraju.

Szczegóły tragicznego wypadku

Do zdarzenia doszło na autostradzie M3 w pobliżu Mezokeresztes. Autokar przewożący polskich pielgrzymów uległ poważnemu wypadkowi w nocy z soboty na niedzielę. Skala tragedii była ogromna – 12 osób poniosło śmierć, a kilkadziesiąt kolejnych zostało poszkodowanych.

Poszkodowani wymagający dalszego leczenia są sukcesywnie sprowadzani do Polski. Część pacjentów trafiła już do placówek medycznych na Podkarpaciu.

Transport rannych odbywa się przy wykorzystaniu samolotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Władze województwa zapewniają, że działania związane z powrotem poszkodowanych do kraju są kontynuowane.