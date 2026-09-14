Nie każdy zna to miejsce, a jest niezwykłe. Warto zboczyć z trasy

Dla miłośników rzadko uczęszczanych szlaków ta atrakcja będzie prawdziwą gratką. Pozostałości rezydencji usytuowane są w Dąbrówce Starzeńskiej, tuż nad brzegami rzeki San. Dzisiejszy widok terenu, gdzie kiedyś stała potężna konstrukcja, rozbudza wyobraźnię dzięki zarysowanym w gęstwinie drzew i krzewów fragmentom dawnych murów. Cały kompleks otoczony jest parkiem, po którym przechadzając się, trafimy także na wzniesioną w 1905 roku neoromańską kaplicę, gdzie pochowano ostatnich gospodarzy majątku – ród Starzeńskich.

Początki zamku w Dąbrówce Starzeńskiej. Budował go „Diabeł Łańcucki”

Niegdyś obiekt zachwycał potężną sylwetką i ogromnym dziedzińcem. Powszechnie przyjmuje się, że prace nad pierwotnym dworem zainicjował Stanisław Stadnicki, znany z przekazów historycznych jako „Diabeł Łańcucki”. Posiadłość stała się domem dla jego syna, który w latach 1627-1644 zamienił budynek w okazałą warownię. W kolejnych dekadach majątkiem zarządzały znamienite rody, w tym Czartoryscy, Ogińscy oraz Podolscy. Zmiana nadeszła w 1789 roku, kiedy wieś kupił Piotr Starzeński, a jego potomkowie zamieszkiwali zamek aż do wybuchu drugiej wojny światowej.

Wojna zniszczyła zamek w Dąbrówce Starzeńskiej

Przed laty rezydencja tętniła życiem, a jej wnętrza skrywały bogate zbiory biblioteczne oraz unikalne dzieła sztuki. Katastrofę przyniosła sowiecka agresja z 1939 roku, która zapoczątkowała całkowitą dewastację majątku. Dzieła zniszczenia dopełniły później oddziały UPA, wysadzając to, co ocalało. Od tamtego tragicznego momentu dawna perła regionu pozostaje w stanie zaawansowanej ruiny.

Grobowiec rodziny Starzeńskich. Wyjątkowa aleja w Dąbrówce Starzeńskiej

Podczas wycieczki obowiązkowym punktem jest rodowa kaplica Starzeńskich, do której prowadzi gęsto obsadzona grabami aleja. W historycznym grobowcu pochowani zostali hrabia Wojciech Albert, jego żona Julia oraz ich syn Juliusz wspólnie z małżonką Marią. Konstrukcja tego interesującego obiektu opiera się na rzucie dwóch połączonych prostokątów. Dopełnieniem całości jest zgrabnie wkomponowana w bryłę kapliczka, w której wyeksponowano wizerunek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.