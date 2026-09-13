Niedźwiedzie wystraszyły turystów w Bieszczadach? BPN podał dane!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-13 18:40

Strach przed niedźwiedziami, bliskością Ukrainy, a może przypadek? Bieszczadzki Park Narodowy podsumował tegoroczne wakacje. W lipcu i sierpniu 2026 roku na jego teren weszło łącznie o blisko 38 tys. osób mniej niż w tych samych miesiącach rok wcześniej. Spadła również liczba samochodów. Park podkreśla jednak, że doniesienia o zupełnie pustych szlakach były przesadzone.

Górskie szlaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego w słońcu. O spadku liczby turystów przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Rozległy górski krajobraz ukazuje długi szczyt grzbietu biegnący centralnie w głąb obrazu, podzielony na słoneczną i zacienioną stronę. Strome, trawiaste zbocza o zmiennym odcieniu zieleni i złota, z licznymi ciemnozielonymi kępami roślinności oraz skalnymi rumowiskami, prowadzą ku wijącym się ścieżkom. W tle widać warstwowe pasma górskie, stopniowo blednące i zanikające w mglistej, jasnoniebieskiej mgle pod błękitno-białym niebem.

Mniej turystów w Bieszczadach. Park podał dokładne dane z wakacji

Mniej turystów na połoninach! Bieszczadzki Park Narodowy podał dane dotyczące ruchu turystycznego w lipcu i sierpniu. Wynika z nich, że turystów rzeczywiście było mniej niż podczas wakacji 2025 roku, ale różnice nie były tak duże, jak mogły sugerować doniesienia o pustych szlakach.

W lipcu 2026 roku odnotowano 97 tys. 46 wejść na teren parku. Rok wcześniej było ich 113 tys. 531. Oznacza to spadek o 14,5 proc. W sierpniu liczba wejść zmniejszyła się ze 169 tys. 58 do 147 tys. 661, czyli o 12,7 proc.

Łącznie w ciągu tych dwóch miesięcy Bieszczadzki Park Narodowy odwiedziło o blisko 38 tys. osób mniej niż rok wcześniej.

Tarnica nadal przyciąga turystów.  W lipcu na jej szczyt weszło 37 tys. 753 osób

Ciekawe są dane dotyczące Tarnicy. W lipcu na jej szczyt weszło 37 tys. 753 turystów. To nawet nieco więcej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 37 tys. 607 wejść. Wzrost wyniósł 0,4 proc.

Spadek pojawił się dopiero w sierpniu. W tym miesiącu Tarnicę odwiedziło 49 tys. 661 osób wobec 54 tys. 265 rok wcześniej. To różnica wynosząca 8,5 proc.

Mniejszy ruch widać także na drogach. W lipcu punkty pomiarowe na granicach parku zarejestrowały 48 tys. 473 samochody, o 3,4 proc. mniej niż rok wcześniej. W sierpniu było ich 68 tys. 176, co oznacza spadek o 7,1 proc.

Dane pokazują więc, że tegoroczny sezon był słabszy od poprzedniego, ale Bieszczady nie świeciły pustkami.

Sonda
Często jeździsz w Bieszczady?
Quiz. Bieszczadzkie szczyty kryją w sobie wiele tajemnic. Jak dużo o nich wiesz?
Pytanie 1 z 12
Który szczyt jest najwyższy w Bieszczadach?
_Bieszczadzkie morze powstało z dwóch rzek. Na jego dnie ma mieszkać potwór
niedźwiedzie bieszczady
bieszczady