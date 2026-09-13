Niedźwiedzie wystraszyły turystów w Bieszczadach? BPN podał dane!

Mniej turystów w Bieszczadach. Park podał dokładne dane z wakacji

Mniej turystów na połoninach! Bieszczadzki Park Narodowy podał dane dotyczące ruchu turystycznego w lipcu i sierpniu. Wynika z nich, że turystów rzeczywiście było mniej niż podczas wakacji 2025 roku, ale różnice nie były tak duże, jak mogły sugerować doniesienia o pustych szlakach.

W lipcu 2026 roku odnotowano 97 tys. 46 wejść na teren parku. Rok wcześniej było ich 113 tys. 531. Oznacza to spadek o 14,5 proc. W sierpniu liczba wejść zmniejszyła się ze 169 tys. 58 do 147 tys. 661, czyli o 12,7 proc.

Łącznie w ciągu tych dwóch miesięcy Bieszczadzki Park Narodowy odwiedziło o blisko 38 tys. osób mniej niż rok wcześniej.

Tarnica nadal przyciąga turystów. W lipcu na jej szczyt weszło 37 tys. 753 osób

Ciekawe są dane dotyczące Tarnicy. W lipcu na jej szczyt weszło 37 tys. 753 turystów. To nawet nieco więcej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 37 tys. 607 wejść. Wzrost wyniósł 0,4 proc.

Spadek pojawił się dopiero w sierpniu. W tym miesiącu Tarnicę odwiedziło 49 tys. 661 osób wobec 54 tys. 265 rok wcześniej. To różnica wynosząca 8,5 proc.

Mniejszy ruch widać także na drogach. W lipcu punkty pomiarowe na granicach parku zarejestrowały 48 tys. 473 samochody, o 3,4 proc. mniej niż rok wcześniej. W sierpniu było ich 68 tys. 176, co oznacza spadek o 7,1 proc.

Dane pokazują więc, że tegoroczny sezon był słabszy od poprzedniego, ale Bieszczady nie świeciły pustkami.

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