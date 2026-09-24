Rosyjski atak na Ukrainę. Kolejny alert RCB dla mieszkańców dwóch województw

Osoby przebywające na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego odebrały krótką wiadomość tekstową tuż po ósmej rano. W powiadomieniu ostrzeżono przed działaniami zbrojnymi za wschodnią granicą. To już drugi alert RCB w czwartek, 24 września 2026 r., związany z sytuacją w Ukrainie. Zapewniono, że polskie służby na bieżąco analizują sytuację.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

DORSZ wydał komunikat

Dowództwo Operacyjne RSZ wydało w tej sprawie komunikat.

- Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji- możemy w nim przeczytać.