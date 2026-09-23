Tragiczny wypadek na crossie. Nie żyje 16-letni Alan. Prokuratura zdradza nowe fakty

Do tej wielkiej tragedii doszło w sobotę, 19 września 2026 roku. Okolicznościami śmierci 16-letniego Alana zajmuje się teraz prokuratura w Brzozowie, która przekazała najnowsze ustalenia z prowadzonego śledztwa.

Jak ustalili śledczy, funkcjonariusze z brzozowskiej komendy pełnili tego wieczoru rutynową służbę patrolową. Ich uwagę przykuły dwa motocykle crossowe. Pojazdy nie miały wymaganego oświetlenia ani tablic rejestracyjnych, a ponadto kierowcy wyprzedzali inne auta.

Tragiczny wypadek na crossie. Zginął 16-letni Alan z Podkarpacia

W związku z tym mundurowi podjęli próbę zatrzymania obu kierowców jednośladów.

W związku z ujawnionymi wykroczeniami przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych podjęto próbę ich zatrzymania. Kiedy wykonywano czynności z jednym z motocyklistów, który został zatrzymany, funkcjonariusze Policji zostali poinformowani, że drugi z motocyklistów uległ wypadkowi w odległości ok. 300 metrów dalej. Funkcjonariusze Policji niezwłocznie udali się na miejsce wypadku i podjęli czynności ratunkowe. Na miejsce wezwano także Zespół Ratownictwa Medycznego – przekazuje dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Niestety, życia 16-latka nie udało się uratować.

Na miejscu zdarzenia pracował prokurator, który nadzorował dokładne oględziny i zabezpieczanie dowodów. Śledczy przesłuchują świadków, aby odtworzyć przebieg tych wydarzeń. Na środę zaplanowano sekcję zwłok nastolatka. Prokuratura zastrzegła jednak, że ze względu na dobro śledztwa, nie będzie udzielać na ten moment więcej informacji.

Koledzy z Krosna żegnają 16-letniego Alana

Społeczność Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie opublikowała w sieci poruszające pożegnanie zmarłego kolegi.

W obszernym wpisie przypomniano, że 16-latek był niezwykle ciepłą i uśmiechniętą osobą. Podkreślono, że Alan bardzo kochał motoryzację i szybkie pojazdy. Koledzy ze szkoły zaznaczyli, że jego pasja zabrała go do innego świata, gdzie nie istnieją już żadne bariery.

- Alanie, jeszcze niedawno byłeś częścią naszego codziennego, szkolnego świata. Byłeś jednym z nas – kolegą, przyjacielem i wspaniałym uczniem, którego zapamiętamy też jako osobę ciepłą, życzliwą, serdeczną i pełną uśmiechu. Zapamiętamy też Ciebie jako wspaniałego młodego chłopaka kochającego motoryzację, szybkie pojazdy i to, że ta pasja przeniosła Ciebie do innego świata, gdzie nie ma barier, a motoryzacyjna „ziemska” pasja pozostanie z Twoimi marzeniami na zawsze – to tylko początek pięknego pożegnania.