Bieszczadzki łobuz znów dał o sobie znać! Tym razem kontrolował znaki graniczne

Niedźwiedź ponownie zawitał na granicę państwa. Funkcjonariusze z Placówki SG w Krościenku błyskawicznie zidentyfikowali znajomego.

Zwierzę tym razem powstrzymało się od nielegalnego przejścia. Zamiast tego skontrolowało poprawność ustawienia oraz stabilność słupa granicznego.

Nietypowa inspekcja zakończyła się pozytywnie. Niedźwiedź uznał, że wszystko jest w porządku i odszedł.

Bieszczadzki niedźwiedź znów na granicy

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krościenku nie mieli problemu z rozpoznaniem nietypowego gościa. Niedźwiedź ponownie pojawił się w rejonie granicy.

Strażnicy żartują, że to ich stary znajomy. Zwierzę już wcześniej miało okazję „zwiedzać” okolice granicy i wtedy przekroczyło ją w niedozwolonym miejscu. Tym razem zachowało się jednak zupełnie inaczej.

Miś sprawdził, czy słupek jest stabilny

Niedźwiedź zainteresował się jednym ze znaków granicznych. Podszedł do niego i rozpoczął dokładną inspekcję. Sprawdził między innymi pion oraz stabilność znaku. Można więc powiedzieć, że przeprowadził własny nietypowy odbiór techniczny.

Straż Graniczna przypomina, że jednym z jej ustawowych zadań jest osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych oraz dbanie o ich ochronę. Takiego pomocnika jednak trudno byłoby wpisać na listę funkcjonariuszy.

Wzorowa kontrola znaków w Bieszczadach

Przeprowadzona przez niedźwiedzia inspekcja jakościowa zakończyła się pełnym sukcesem. Znak bez problemu zaliczył test wytrzymałościowy potężnego drapieżnika.