Burze i upały uderzą w Polskę. IMGW ostrzega 7 województw

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-20 13:02

Najnowsze prognozy meteorologiczne przynoszą niepokojące wiadomości dla mieszkańców Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował komunikaty ostrzegawcze przed burzami i upałami. Synoptycy objęli alertami pierwszego oraz drugiego stopnia aż siedem województw. Zobacz, gdzie pogoda będzie stwarzać największe zagrożenie w nadchodzących godzinach.

Upały męczą nie tylko Polaków
Autor: Ahmet Misirligul/ Shutterstock Upały męczą nie tylko Polaków

Gdzie IMGW ostrzega przed upałami?

Dla obszarów leżących w województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z nadciągającymi upałami. Alerty te wejdą w życie w czwartek 20 sierpnia punktualnie o godzinie 13:00. Analiza map opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że maksymalna temperatura osiągnie nawet 34 stopnie Celsjusza. Z tak potężnym żarem z nieba będą musieli zmierzyć się m.in. mieszkańcy okolic Tarnobrzega oraz Tarnowa. Niestety, wysokie temperatury to nie jedyne zagrożenie, przed którym przestrzegają synoptycy.

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Alerty I i II stopnia przed burzami. Gdzie zagrzmi?

Komunikaty pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych burz obejmą fragmenty województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Zjawiska te prognozowane są od godziny 17:00 w czwartek i potrwają do 4:00 nad ranem w piątek. W tym czasie spadnie nawet do 35 milimetrów deszczu, a wiatr może wiać z prędkością dochodzącą do 85 kilometrów na godzinę.

Z kolei groźniejsze ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województw:

  • śląskiego,
  • świętokrzyskiego,

oraz wybranych powiatów w województwach:

  • małopolskim,
  • podkarpackim,
  • mazowieckim,
  • lubelskim,
  • łódzkim,
  • opolskim.

Będą one obowiązywać od 19:00 w czwartek aż do 8:00 rano w piątek. W tych regionach ulewy mogą przynieść do 55 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać niebezpieczną prędkość - 115 km/h. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i schować przedmioty z balkonów, czy podwórek.

Gwałtowna aura nie odpuści także po zmroku. Według prognozy przygotowanej na noc z 20 na 21 sierpnia, na wschodzie i południu kraju nadal będą występować burze, początkowo z opadami gradu. Suma opadów wyniesie do 20 mm we wschodniej Polsce oraz nawet do 40 mm w jej południowej części.

Jak informowaliśmy wcześniej w serwisie ESKA News, mokra i deszczowa pogoda utrzyma się również w nadchodzący weekend. Zmiany na lepsze i bardziej stabilnej aury możemy spodziewać się najwcześniej w okolicach 25 sierpnia. Będziemy stale informować o sytuacji pogodowej.

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