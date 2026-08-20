Burze i upały uderzą w Polskę. IMGW ostrzega 7 województw

Gdzie IMGW ostrzega przed upałami?

Dla obszarów leżących w województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z nadciągającymi upałami. Alerty te wejdą w życie w czwartek 20 sierpnia punktualnie o godzinie 13:00. Analiza map opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że maksymalna temperatura osiągnie nawet 34 stopnie Celsjusza. Z tak potężnym żarem z nieba będą musieli zmierzyć się m.in. mieszkańcy okolic Tarnobrzega oraz Tarnowa. Niestety, wysokie temperatury to nie jedyne zagrożenie, przed którym przestrzegają synoptycy.

Alerty I i II stopnia przed burzami. Gdzie zagrzmi?

Komunikaty pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych burz obejmą fragmenty województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Zjawiska te prognozowane są od godziny 17:00 w czwartek i potrwają do 4:00 nad ranem w piątek. W tym czasie spadnie nawet do 35 milimetrów deszczu, a wiatr może wiać z prędkością dochodzącą do 85 kilometrów na godzinę.

Z kolei groźniejsze ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województw:

śląskiego,

świętokrzyskiego,

oraz wybranych powiatów w województwach:

małopolskim,

podkarpackim,

mazowieckim,

lubelskim,

łódzkim,

opolskim.

Będą one obowiązywać od 19:00 w czwartek aż do 8:00 rano w piątek. W tych regionach ulewy mogą przynieść do 55 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać niebezpieczną prędkość - 115 km/h. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i schować przedmioty z balkonów, czy podwórek.

Gwałtowna aura nie odpuści także po zmroku. Według prognozy przygotowanej na noc z 20 na 21 sierpnia, na wschodzie i południu kraju nadal będą występować burze, początkowo z opadami gradu. Suma opadów wyniesie do 20 mm we wschodniej Polsce oraz nawet do 40 mm w jej południowej części.

Jak informowaliśmy wcześniej w serwisie ESKA News, mokra i deszczowa pogoda utrzyma się również w nadchodzący weekend. Zmiany na lepsze i bardziej stabilnej aury możemy spodziewać się najwcześniej w okolicach 25 sierpnia. Będziemy stale informować o sytuacji pogodowej.

⚠️ Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIBObowiązują ostrzeżenia przed burzami oraz upałem.🟠 Ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami obejmują rozległy obszar południowej i południowo-wschodniej Polski. Prognozowane są tam silniejsze zjawiska burzowe, którym mogą towarzyszyć… pic.twitter.com/K1CyWLoQQM— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 20, 2026