Ponad 300 zarzutów dla lekarki. Przyjmowała od pacjentów łapówki

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie prowadzą dochodzenie w sprawie 64-letniej lekarki. Kobieta łączyła obowiązki kierownika oddziału w jednym z rzeszowskich szpitali z pracą biegłej sądowej. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzana przyjmowała od swoich pacjentów korzyści majątkowe w postaci gotówki oraz alkoholu.

„Z ustaleń policjantów wynika, że w związku z pełnionymi funkcjami, od opiekunów swoich pacjentów miała przyjmować korzyści majątkowe w formie markowych alkoholi lub pieniędzy w kwotach od 50 - 300 zł, w zamian za podjęcie leczenia lub przyjęcie na oddział. Ponadto korzystając ze służbowego gabinetu, przyjmowała pacjentów zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i prywatnych wizyt. W przypadku przyjęć w ramach prywatnych wizyt nie ponosiła żadnych kosztów wynajmu ani utrzymania gabinetu uzyskując w ten sposób korzyści majątkowe. Funkcjonariusze ustalili także, że wizyty prywatne wykazywane były w innych placówkach medycznych, jako te wykonane w ramach umowy z NFZ, celem uzyskania refundacji” – przekazuje podkarpacka policja.

Mundurowi zgromadzili w tej sprawie odpowiedni materiał dowodowy. Działając na podstawie postanowień wydanych przez prokuratora, 9 listopada 2026 roku policjanci z Wydziału do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie zatrzymali 64-latkę i doprowadzili ją prosto do rzeszowskiej Prokuratury Regionalnej.

Stróże prawa dokładnie przeszukali również służbowy gabinet lekarki oraz użytkowane przez nią samochody. Celem tych działań było zabezpieczenie dokumentacji oraz innych przedmiotów istotnych dla śledztwa.

„Zatrzymana lekarka podejrzana jest o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnionych przestępstw stałe źródło dochodu, w związku z funkcją publiczną lekarza medycyny - specjalisty udzielającą gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych oraz funkcją kierownika oddziału jednego z rzeszowskich szpitali, przyjmowała korzyści majątkowe w kwocie od 50 do 300 zł, jednocześnie poświadczając nieprawdę w karcie zdrowia pacjentów oraz dokumentacji sprawozdawczej, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a następnie przedkładała tą dokumentację w innych placówkach medycznych jako rozliczenie wykonanej, refundowanej przez NFZ usługi zdrowotnej” – podaje policja.

Śledczy przedstawili podejrzanej łącznie 307 zarzutów o charakterze korupcyjnym, ale niewykluczone, że lista ta wkrótce się wydłuży.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 64-letniej kobiety środek zapobiegawczy. Lekarka spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie.

Za popełnione czyny zatrzymanej lekarce grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.