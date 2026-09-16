Policjanci ostrzegają grzybiarzy. Ledwo zaczął się sezon. Podstawowe zasady

Sezon na grzybobranie trwa w najlepsze, a polskie lasy zapełniają się amatorami leśnych skarbów. Niestety, wraz z rosnącą liczbą grzybiarzy, wzrasta również ryzyko zagubienia się w gęstwinie drzew. Policja nieustannie przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które powinny stać się „żelazną” regułą dla każdego, kto wybiera się na poszukiwanie grzybów. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, kluczowe jest poinformowanie bliskich o planowanej wyprawie.

Policja przypomina: naładuj telefon

Kolejnym, często bagatelizowanym elementem, jest odpowiednie przygotowanie techniczne. Zabranie ze sobą w pełni naładowanego telefonu komórkowego to już nie tylko kwestia komfortu, ale wręcz konieczności. Warto również wyposażyć się w powerbank, na wypadek, gdyby bateria szybko się wyczerpała. Odpowiednia odzież, dopasowana do zmiennych warunków pogodowych, a także zapas wody i ewentualnie jedzenia, to elementy, które mogą okazać się nieocenione, zwłaszcza gdy wędrówka się przedłuży. Zawsze staraj się wybierać na grzybobranie w towarzystwie. W grupie jest raźniej i bezpieczniej. Pamiętaj również, aby zbierać tylko te grzyby, które znasz i masz pewność, że są jadalne.

Zawsze staraj się kontrować i zapamiętywać punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie. Warto też zabrać ze sobą coś do jedzenia i picia.

- Apelujemy o rozwagę i ostrożność. W przypadku zagubienia lub sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 – apelują policjanci.