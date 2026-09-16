Policjanci ostrzegają grzybiarzy. Ledwo zaczął się sezon. Podstawowe zasady

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-16 14:34

Jesień to dla wielu Polaków czas na relaks w objęciach natury, a nic tak nie kojarzy się z jesiennym wypoczynkiem, jak udane grzybobranie. Koszyki pełne borowików, podgrzybków czy koźlarzy to marzenie każdego miłośnika leśnych wędrówek. Niestety, za tą sielankową wizją kryją się również realne zagrożenia, które każdego roku prowadzą do dramatycznych poszukiwań i akcji ratunkowych

Dwa grzyby jadalne o brązowych kapeluszach rosnące w lesie. O zasadach bezpieczeństwa grzybiarzy przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Ralphs_Fotos/ Pixabay.com

Sezon na grzybobranie trwa w najlepsze, a polskie lasy zapełniają się amatorami leśnych skarbów. Niestety, wraz z rosnącą liczbą grzybiarzy, wzrasta również ryzyko zagubienia się w gęstwinie drzew. Policja nieustannie przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które powinny stać się „żelazną” regułą dla każdego, kto wybiera się na poszukiwanie grzybów. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, kluczowe jest poinformowanie bliskich o planowanej wyprawie.

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Kolejnym, często bagatelizowanym elementem, jest odpowiednie przygotowanie techniczne. Zabranie ze sobą w pełni naładowanego telefonu komórkowego to już nie tylko kwestia komfortu, ale wręcz konieczności. Warto również wyposażyć się w powerbank, na wypadek, gdyby bateria szybko się wyczerpała. Odpowiednia odzież, dopasowana do zmiennych warunków pogodowych, a także zapas wody i ewentualnie jedzenia, to elementy, które mogą okazać się nieocenione, zwłaszcza gdy wędrówka się przedłuży. Zawsze staraj się wybierać na grzybobranie w towarzystwie. W grupie jest raźniej i bezpieczniej. Pamiętaj również, aby zbierać tylko te grzyby, które znasz i masz pewność, że są jadalne.

Zawsze staraj się kontrować i zapamiętywać punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie. Warto też zabrać ze sobą coś do jedzenia i picia.

- Apelujemy o rozwagę i ostrożność. W przypadku zagubienia lub sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 – apelują policjanci.

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