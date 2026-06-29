Pokazał paragon za pierogi z Soliny. Kwota na rachunku zaskoczyła internautów

Znużeni doniesieniami o gigantycznych cenach w miejscowościach wypoczynkowych mogą odetchnąć z ulgą, bo lokalny przewodnik udowadnia, że wciąż bywa tanio .

. Bartłomiej Machowski pochwalił się rachunkiem za porcję pierogów ruskich w Solinie, za którą zapłacił 21,60 zł.

Dowcipny wpis o rzekomej konieczności zaciągnięcia kredytu na ten posiłek wywołał lawinę reakcji w internecie.

Bieszczadzki przewodnik górski Bartłomiej Machowski udostępnił w internecie krótki materiał wideo, na którym zaprezentował porcję pierogów ruskich posypanych cebulką oraz dołączony do nich rachunek. Z wydruku jasno wynika, że za to popularne danie mężczyzna zapłacił dokładnie 21,60 zł. Autor nagrania postanowił w ten sposób ironicznie odnieść się do powszechnych w całej Polsce narzekań na tak zwane paragony grozy. W opisie pod filmem zamieścił słowa:

- Solina i dzisiejszy paragon grozy. Nie wiem czy kredytu nie wezmę 😉 Jak to leciało? Solina najdroższa w Polsce? – czytamy.

Publikacja natychmiast przyciągnęła uwagę użytkowników mediów społecznościowych, którzy chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami. Wśród komentarzy internautów można było przeczytać między innymi: „Tanio jak barszcz, za tyle pierogów 21.60?”. Inni z kolei porównywali tę stawkę do nadbałtyckich realiów, pisząc: „Takie pierożki nad morzem to kosztowały fortunę bo aż 48 zł”. Nie zabrakło też humorystycznych nawiązań do opisu autora, gdyż ktoś zauważył: „To chyba pierwsza rata ”.

Atrakcje w Solinie. Co warto zobaczyć?

Słynna bieszczadzka miejscowość przyciąga turystów przede wszystkim imponującą zaporą wodną, która oferuje nie tylko możliwość spacerów po jej szerokiej koronie, ale także opcję fascynującego zwiedzania surowych korytarzy wewnątrz potężnej konstrukcji. Z samego szczytu budowli roztacza się z kolei malowniczy krajobraz na Jezioro Solińskie, czyli ogromny sztuczny akwen utworzony dekady temu po wysiedleniu i zalaniu okolicznych wsi. Odwiedzający mogą również podziwiać górską okolicę z perspektywy nowoczesnej kolejki gondolowej. Dodatkową rozrywką dla wczasowiczów pozostaje relaksujący rejs statkiem wycieczkowym po spokojnej tafli jeziora.