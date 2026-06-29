Ciało 22-latka znaleziono przy ogrodzeniu przedszkola w Sanoku. Prokuratura nie wyklucza żadnego scenariusza

Tomasz Widak
Tomasz Widak
Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-29 10:45

Ciało 22-letniego mężczyzny znaleziono przy ogrodzeniu przedszkola w Sanoku w niedzielny poranek. Sprawę bada prokuratura, która nie wyklucza na tym etapie żadnego scenariusza. Jak zmarł mieszkaniec miejscowości Zarszyn? Na to pytanie próbują odpowiedzieć śledczy, a pomoże w tym z pewnością zaplanowana na środę sekcja zwłok.

Policyjna taśma zabezpieczająca miejsce zdarzenia, z nieostrym zielono-brązowym tłem, symbolizująca trwające śledztwo w sprawie śmierci 22-latka w Sanoku. Więcej o odkryciu ciała przy przedszkolu i działaniach prokuratury przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Taśma policyjna - zdj. ilustracyjne.
  • Wstrząsające odkrycie w Sanoku: przy ogrodzeniu przedszkola znaleziono ciało 22-letniego mężczyzny, co zapoczątkowało intensywne śledztwo.
  • Prokuratura bada sprawę 22-latka z Zarszyna, nie wykluczając na tym etapie żadnego scenariusza, mimo braku widocznych obrażeń wskazujących na udział osób trzecich.
  • Dowiedz się, jakie są wstępne ustalenia śledczych i co może ujawnić kluczowa dla sprawy sekcja zwłok, zaplanowana na najbliższą środę.

Do tego wstrząsającego odkrycia doszło w niedzielę (28 czerwca 2026). Jak ujawnia prokuratura, przypadkowy przechodzień zauważył ciało młodego mężczyzny oparte o ogrodzenie w Sanoku. Na miejsce wezwano służby.

Po przybyciu na miejsce prokuratora oraz funkcjonariuszy wydziału kryminalnego przystąpiono do czynności. W toku nie ustalono tożsamości młodego mężczyzny, nie ujawniono również jakichkolwiek śladów obrażeń świadczących o udziale osób trzecich. Natomiast zewidencjonowano tego rodzaju zmiany pośmiertne, które wskazywały na to, że do zgonu tej osoby, a jest to młody mężczyzna, mogło dojść dwie bądź do trzech godzin przed ujawnieniem, czyli około godziny 3:00 – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA  Izabela Jurkowska-Hanus z Prokuratury Rejonowej w Sanoku.

W toku czynności ustalono tożsamość mężczyzny – to 22-letni mieszkaniec miejscowości Zarszyn. Śledztwo trwa. Jak słyszmy w prokuraturze, obecnie trwają czynności, które koncentrują się na odtworzeniu, w jakich miejscach przebywał i z jakimi osobami miał kontakt.

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Choć na ciele nie stwierdzono obrażeń wskazujących na udział osób trzecich, prokuratura na tym etapie nie wyklucza żadnego scenariusza.

Na środę, czyli na pierwszego lipca zaplanowana jest sesja zwłok.