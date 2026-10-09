Pogrzeb ppłk. Tadeusza Lutaka w Strzyżowie. Najstarszy czołgista w Polsce miał 109 lat

Życiorys i działalność konspiracyjna

Tadeusz Lutak, który odszedł jako najstarszy mężczyzna w kraju, przyszedł na świat 29 sierpnia 1917 roku w miejscowości Żarnowa, niedaleko Strzyżowa.

We wrześniu 1939 roku uczestniczył w walkach obronnych pod dowództwem gen. Stanisława Maczka. Później zaangażował się w struktury polskiego państwa podziemnego, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, a następnie jako dowódca drużyny dywersyjnej Armii Krajowej w Strzyżowie. Posługując się pseudonimem „Pancerz”, organizował i przeprowadzał akcje sabotażowe. Jego niezwykłym osiągnięciem z okresu konspiracji było zdobycie planów technicznych podczas przymusowej pracy przy budowie miejscowego schronu kolejowego, które przekazał dowództwu AK.

Ostatnie pożegnanie w Strzyżowie

Uroczystości pogrzebowe ppłk. Tadeusza Lutaka miały miejsce we czwartek, 8 października, w strzyżowskim kościele pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara.

– Pożegnaliśmy śp. ppłk. Tadeusza Lutaka ps. „Pancerz” - żołnierza, patriotę i człowieka wielkiego serca, który przez całe życie pozostał wierny wartościom, którego życie było pięknym świadectwem wierności Polsce. W pamięci naszej pozostanie jako człowiek niezwykle skromny. Najważniejsi dla Niego byli ludzie, potrafił słuchać, wspierać i inspirować. Miał w sobie spokój człowieka, który wie, że przeżył życie zgodnie z własnym sumieniem – napisała wojewoda podkarpacka, Teresa Kubas-Hul.

Zmarły bohater narodowy spoczął na cmentarzu św. Michała w Strzyżowie.