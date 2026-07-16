Weekend w Solinie rozpocznie się całkiem przyjemnie, choć jeszcze bez wielkich upałów. Czwartek, 16 lipca, przywita wczasowiczów temperaturą sięgającą 25 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. To idealna pogoda na rozkręcenie się po podróży i pierwszy spacer brzegiem jeziora. Trzeba jednak mieć w zanadrzu parasol, bo mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Noc również będzie ciepła, z temperaturą blisko 20 stopni. Wiatr powieje bardzo delikatnie, więc nie będzie psuł wakacyjnego nastroju.

Kto planuje plażowanie, powinien postawić wszystko na jedną kartę – na piątek. To będzie dzień, na który wszyscy czekali! Termometry poszybują w górę aż do niemal 29 stopni, a delikatny wiatr sprawi, że odczucie gorąca będzie jeszcze większe. Co najważniejsze, tego dnia synoptycy nie przewidują ani kropli deszczu. Czyste niebo? Nie do końca, pojawią się chmury, ale słońce z pewnością będzie miało pole do popisu. Zapowiada się dzień idealny.

Niestety, idealna aura nie zostanie z nami na długo. Już w sobotę pogoda zacznie się psuć. Chociaż wciąż będzie ciepło, bo termometry pokażą około 26 stopni, to jednak wrócą opady deszczu, i to nieco mocniejsze niż w czwartek. To jednak tylko preludium do tego, co czeka nas na zakończenie weekendu. Niedziela, 19 lipca, przyniesie totalne załamanie pogody. Temperatura poleci w dół o prawie 10 stopni w porównaniu do piątku, zatrzymując się na zaledwie 20 stopniach. Co gorsza, prognozowane są umiarkowane i ciągłe opady deszczu. To będzie zimny prysznic na pożegnanie z Bieszczadami. Dosłownie.

Jak zaplanować pobyt nad Soliną?

Ta prognoza to jasny sygnał: trzeba łapać chwilę i być elastycznym! Piątek to absolutny "must have" na aktywności na świeżym powietrzu. Rejs po jeziorze, plażowanie, dłuższa wycieczka w góry? Nie ma co się zastanawiać, trzeba korzystać ze słońca, bo drugiej takiej szansy nie będzie. W czwartek i sobotę warto mieć przy sobie kurtkę przeciwdeszczową, ale pogoda wciąż pozwoli na krótsze spacery i zwiedzanie okolicy. A co z niedzielą? Cóż, walka z taką pogodą nie ma sensu. To nie będzie dzień na podziwianie widoków ze szczytów. Lepiej zarezerwować ten czas na wizytę w regionalnej karczmie, zwiedzanie wnętrza zapory albo po prostu relaks z książką w pensjonacie. Próba zdobywania szlaków w taką ulewę to bardzo zły pomysł.

Dane pogodowe: OpenWeather

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