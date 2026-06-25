Podczas budowy drogi znaleźli radziecką bombę. Waży 100 kilogramów

Na placu budowy strategicznej trasy S19 Dukla-Barwinek robotnicy odkryli niebezpieczną pamiątkę z II wojny światowej.

Znaleziona radziecka bomba lotnicza FAB-100 ważyła 100 kg i zawierała blisko 50 kg trotylu, stwarzając zagrożenie zniszczenia ogromnego obszaru.

Sprawdź, jak szybko zareagowały służby, aby zneutralizować śmiercionośny niewybuch i czy udało się bezpiecznie wznowić kluczowe prace drogowe.

To potężny niewybuch o masie około 100 kilogramów, zawierający blisko 50 kg trotylu, zdolnego do zrównania z ziemią sporego obszaru.

Ze względu na potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa prowadzonych prac, wyznaczono strefę niebezpieczną w promieniu od 1000 do 1200 metrów od miejsca zalegania niewybuchu – przekazuje GDDKiA.

Do akcji włączono saperów i wdrożono obowiązujące procedury. Saperzy przeprowadzili działania zabezpieczające i neutralizujące. Na szczęście, operacja usunięcia niewybuchu się udała co pozwoliło na całkowite usunięcie zagrożenia oraz bezpieczne wznowienie prac.