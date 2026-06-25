Podczas budowy drogi znaleźli radziecką bombę. Waży 100 kilogramów

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-25 14:03

Podczas prac na budowie odcinka S19 Dukla - Barwinek znaleziono niewybuch. Robotnicy, pracujący nad strategiczną inwestycją, natknęli się na przerażające znalezisko, które mogło doprowadzić do niewyobrażalnej tragedii. W ziemi, gdzie miały powstać nowoczesne pasy ruchu, czaiła się śmiercionośna pamiątka z czasów II wojny światowej – radziecka bomba lotnicza FAB-100.

Zardzewiała, radziecka bomba lotnicza FAB-100 o masie 100 kg, znaleziona na budowie trasy S19 Dukla-Barwinek, leży na ziemi. Szczegóły dotyczące jej usunięcia można przeczytać na naszym portalu.
Autor: GDDKIA/ Materiały prasowe
  • Na placu budowy strategicznej trasy S19 Dukla-Barwinek robotnicy odkryli niebezpieczną pamiątkę z II wojny światowej.
  • Znaleziona radziecka bomba lotnicza FAB-100 ważyła 100 kg i zawierała blisko 50 kg trotylu, stwarzając zagrożenie zniszczenia ogromnego obszaru.
  • Sprawdź, jak szybko zareagowały służby, aby zneutralizować śmiercionośny niewybuch i czy udało się bezpiecznie wznowić kluczowe prace drogowe.

To potężny niewybuch o masie około 100 kilogramów, zawierający blisko 50 kg trotylu, zdolnego do zrównania z ziemią sporego obszaru. 

 Ze względu na potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa prowadzonych prac, wyznaczono strefę niebezpieczną w promieniu od 1000 do 1200 metrów od miejsca zalegania niewybuchu – przekazuje GDDKiA.

Do akcji włączono saperów i wdrożono obowiązujące procedury. Saperzy przeprowadzili działania zabezpieczające i neutralizujące. Na szczęście, operacja usunięcia niewybuchu się udała co pozwoliło na całkowite usunięcie zagrożenia oraz bezpieczne wznowienie prac.

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