Zdarzenie na A4 w Mirocinie dotyczyło Iveco i Volvo z cysterną

Wczoraj tuż po godzinie 15 dyżurny przeworskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na autostradzie A4 w miejscowości Mirocin. Na miejscu policjanci ustalili, że kierujący Iveco najechał na tył Volvo wraz z cysterną. Według tych ustaleń kierowca nie zachował należytej ostrożności i odpowiedniej odległości od pojazdu jadącego przed nim. Volvo prowadził 46-letni obywatel Ukrainy.

Za kierownicą Iveco siedział mieszkaniec powiatu jarosławskiego. W treści sprawy pojawia się informacja, że był to 39-letni kierowca, a dalej wskazano, że nietrzeźwy 38-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego stracił prawo jazdy. Niezależnie od tej rozbieżności wiekowej, policjanci ustalili, że to on był sprawcą zdarzenia. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń.

Badanie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu

W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że kierowca Iveco był pijany. Policyjny alkomat wykazał, że miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. To właśnie ten fakt sprawił, że sprawa szybko nabrała poważniejszego wymiaru.

Nietrzeźwy mieszkaniec powiatu jarosławskiego stracił prawo jazdy. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Policja przypomina przy tym, że pijani kierujący stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu.

Policja apeluje, by reagować i dzwonić pod numer 112

Policja podkreśla, że w takich sytuacjach nie warto odwracać wzroku. Funkcjonariusze apelują, by reagować, gdy osoba po alkoholu próbuje wsiąść za kierownicę. W razie potrzeby należy natychmiast informować Policję, dzwoniąc pod numer 112.

Co zrobić, gdy widzimy podejrzanie jadący pojazd lub jesteśmy świadkami kolizji?

W takiej sytuacji najważniejsze jest własne bezpieczeństwo i szybkie przekazanie informacji służbom. Lepiej skupić się na spokojnym zgłoszeniu niż na samodzielnym zatrzymywaniu kierowcy.

Zachowaj dystans - jeśli auto jedzie nierówno, gwałtownie hamuje albo zmienia pas bez wyraźnego powodu, nie podjeżdżaj blisko i nie próbuj go wyprzedzać za wszelką cenę.

- jeśli auto jedzie nierówno, gwałtownie hamuje albo zmienia pas bez wyraźnego powodu, nie podjeżdżaj blisko i nie próbuj go wyprzedzać za wszelką cenę. Zadzwoń pod 112 - podaj miejsce, kierunek jazdy, markę lub kolor pojazdu oraz to, co zwróciło twoją uwagę. Im dokładniejszy opis, tym łatwiej o szybką reakcję patroli.

- podaj miejsce, kierunek jazdy, markę lub kolor pojazdu oraz to, co zwróciło twoją uwagę. Im dokładniejszy opis, tym łatwiej o szybką reakcję patroli. Nie prowokuj kierowcy - nie zajeżdżaj drogi, nie wysiadaj do konfrontacji i nie próbuj odbierać kluczyków, jeśli mogłoby to stworzyć dodatkowe ryzyko dla ciebie lub innych.

- nie zajeżdżaj drogi, nie wysiadaj do konfrontacji i nie próbuj odbierać kluczyków, jeśli mogłoby to stworzyć dodatkowe ryzyko dla ciebie lub innych. Po kolizji zadbaj o bezpieczeństwo - jeśli jesteś uczestnikiem lub zatrzymujesz się, zrób to tylko w bezpiecznym miejscu, włącz światła awaryjne i przejdź poza tor ruchu, o ile to możliwe.

- jeśli jesteś uczestnikiem lub zatrzymujesz się, zrób to tylko w bezpiecznym miejscu, włącz światła awaryjne i przejdź poza tor ruchu, o ile to możliwe. Sprawdź, czy ktoś potrzebuje pomocy - gdy są poszkodowani, wezwij służby i stosuj się do poleceń dyspozytora. Nie wyciągaj osób z pojazdu, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia, na przykład pożaru.

- gdy są poszkodowani, wezwij służby i stosuj się do poleceń dyspozytora. Nie wyciągaj osób z pojazdu, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia, na przykład pożaru. Zachowaj obserwacje dla policji - zapamiętaj kolejność zdarzeń, numery rejestracyjne i zachowanie kierowcy. Taka relacja może później pomóc w wyjaśnieniu sprawy.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI