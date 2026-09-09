59-latek zmarł pod mostem w Jaśle. Interwencja po godz. 21

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (5 września) po godzinie 21 pod mostem przy ul. Mickiewicza w Jaśle. Policjanci znaleźli tam ciało 59-letniego mężczyzny, który był w kryzysie bezdomności. Na miejscu było też czterech innych mężczyzn.

Według relacji obecnych na miejscu wcześniej cała grupa wspólnie piła alkohol. Mężczyźni twierdzili, że ich znajomy w pewnym momencie źle się poczuł, dlatego zadzwonili pod numer alarmowy. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, ale ratownicy stwierdzili zgon 59-latka.

Obrażenia na ciele 59-latka. Czterech mężczyzn zostało zatrzymanych

Śledczy zwrócili uwagę na obrażenia twarzy i ciała 59-latka. To one sprawiły, że wersja o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia od początku budziła wątpliwości. Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn obecnych na miejscu.

Zatrzymani trafili do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Na miejscu pracowali też prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jaśle i biegły lekarz sądowy. Policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady, które mają pomóc ustalić, co wydarzyło się pod mostem.

Zarzuty dla trzech mężczyzn. Czwarty został przesłuchany jako świadek

Po wytrzeźwieniu zatrzymani zostali przesłuchani. Zarzuty usłyszeli mężczyźni w wieku 52, 49 i 33 lat. Śledczy zarzucają im pobicie, którego następstwem była śmierć człowieka. Czwarty z mężczyzn został przesłuchany jako świadek.

Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Teraz śledczy analizują zebrane dowody, by ustalić przebieg zdarzenia i rolę poszczególnych osób.

Sąd w Jaśle aresztował trzech podejrzanych na trzy miesiące

Sąd Rejonowy w Jaśle przychylił się do wniosku o zastosowanie aresztu wobec podejrzanych. Wszyscy trzej mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Śledztwo w sprawie śmierci 59-latka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle. Postępowanie ma wyjaśnić okoliczności śmierci mężczyzny i udział poszczególnych osób w zdarzeniu.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI