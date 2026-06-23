OFF Rzeszów Festiwal. Ostatnia szansa na spektakl

Festiwal OFF Rzeszów to projekt Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Od piątku 19 czerwca na deskach teatru możemy oglądać spektakle proponowane przez artystów niezależnych z całej Polski. Korzenie festiwalu sięgają Festiwalu Nowego Teatru, gdzie już wtedy wydzielono specjalną ścieżkę poświęconą scenie niezależnej. Ten początkowy sukces udowodnił, że publiczność ma ogromny apetyt na niekonwencjonalne przedstawienia, co ostatecznie doprowadziło do stworzenia samodzielnego wydarzenia

Kuratorką Festiwalu jest Katarzyna Knychalska, założycielka i prezeska Fundacji Teatr-Nie Taki we Wrocławiu, wydawczyni, redaktorka naczelna portalu Teatralny.pl i czasopisma o teatrach niezależnych „nietak!t”. Po każdym ze spektakli odbywają się rozmowy z twórcami.

Festiwal OFF Rzeszów. Całe spektrum emocji

Na scenie zaprezentował się Teatr Komuna Warszawa ze spektaklem „Kocham balet”, a cztery tancerki opowiedziały historię edukacji baletowej, Teatr CHOREA/ Chór Spółdzielczy zaprezentował „Hoson Zes/ Lśnij”, podczas którego można było wsłuchać się we współczesne opracowania muzyki strożytnej Grecji, następnie Analog Collective „Mleko w tubce – o dzieciństwie w latach 90.” podczas którego z rozrzewnieniem można było przypomnieć sobie o życiu w latach 90., a twórcy pokazali swoje wspomnienia, które choć na pierwszym planie wydawały się być słodkie i radosne, to po głębszej analizie stawały się gorzkie i smutne, Salman, Lewandowski, Bartnikowski – „Marzyciel”, podczas którego w nietuzinkowy sposób widownia zapoznała się z Juliuszem Osterwą, będąc momentami uczestnikami widowiska.

We wtorek, 23 czerwca 2026 jest ostatnim dniem festiwalu. Na Małej Scenie zobaczymy Teatr Malabar Hotel i sztukę „Nieosobni. Program romantyczny w czterech częściach podszyty mykologią, ezoteryką i psychotroniką”.